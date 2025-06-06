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    首頁　>　政治

    「中二解顏」連署 距安全門檻3500份

    「中二解顏」林姓志工阿姨（中），昨天按鈴控告辱罵髒話穢語的阿伯。 （記者廖耀東攝）

    「中二解顏」林姓志工阿姨（中），昨天按鈴控告辱罵髒話穢語的阿伯。 （記者廖耀東攝）

    2025/06/06 05:30

    〔記者黃旭磊、張軒哲、張瑞楨／台中報導〕台中第二選區罷免藍委顏寬恒連署行動，近一週以來「進帳」五○○份連署書，罷免團體「中二解顏」透露僅剩三五○○份就達到連署補件門檻，「中三拒瓔」稱約剩三○○○份，而中八「一罷擊臣」稱還差約二○○○份要努力。

    「中二解顏」距離二階連署法定門檻三○二七八份的一三○％安全門檻，僅剩三五○○份，發言人林宣宏說，目前仍是台中八選區缺最多的罷免區，如果能夠再找出「想要寫，而不願意出來的選民」，就有機會達標。

    罷免楊瓊瓔 安全門檻差3千份

    「中三拒瓔」指出，第三選區罷免楊瓊瓔的行動，在五月六日完成第二階段送件，離一三○％安全門檻約剩三○○○份。

    中八罷團「一罷擊臣」領銜人廖芝晏表示，已降低安全門檻至一二五％，目前還差約二○○○份要努力，呼籲民眾響應連署。

    遭辱罵髒話 罷團志工按鈴控告

    「中二解顏」林姓志工阿姨，五月三十一日於霧峰區楓康超市前，被手持安全帽的阿伯作勢揮打，辱罵髒話穢語，林姓志工阿姨昨天前往台中地檢署按鈴控告阿伯。

    顏寬恒表示，譴責不理性的發言，並呼籲所有反對罷免的人一定要保持理性，切莫與罷免團體發生任何衝突或爭執，並儘量遠離。

    「中二解顏」志工在霧峰街道拜託選民支持罷免。（罷團提供）

    「中二解顏」志工在霧峰街道拜託選民支持罷免。（罷團提供）

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