被指「死亡連署始祖」 盧秀燕挨批雙標

2025/06/06 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨多個黨部疑涉罷免案偽造文書被檢調搜索，國民黨嘉義縣黨部五日遭檢調搜索，台中市議員陳俞融昨在議會質詢時指出，台中市長盧秀燕在二○一八年擔任立委時提出反火力發電公投案，結果死亡連署逾萬筆，她才是「死亡連署始祖」，不思檢討，還稱國民黨部被搜索是司法不公、打壓，連問她對死亡連署看法，但盧秀燕搬「盧式回應」，僅回上班不談選舉、政治。

盧︰上班不談選舉、政治

陳俞融指出，大罷免在各地展開，台中市罷團不到半年的時間，相關公然侮辱或衝突報案高達十七件，還不包括不敢或不願報案的黑數，卻幾乎聽不到盧秀燕對此表達明確的態度或譴責。

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陳俞融說，更諷刺的是，由公民團體自發推動的罷免藍營民代的連署書，「死亡連署」微乎其微，反觀由國民黨主導罷免綠營民意代表的罷免行動出現高「死亡連署」，但盧秀燕才是「死亡連署始祖」，她擔任立委時領銜推動的反火力發電公投，竟然出現高達一萬一八四九份的「死亡連署」，但面對罷免行動的種種亂象，盧秀燕卻選擇沉默，根本雙重標準，也讓人對市府的公正性打上一個問號。

陳淑華也批評盧秀燕領銜的公投案有逾萬死亡連署，迄今沒有講清楚、說明白，卻對國民黨數個黨部因死亡連署被檢調搜索，跳出來喊司法不公、打壓民主，突顯她是「雙標燕」。

盧秀燕則僅回應，政治、選舉議題，她都不會在這裡回應。

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