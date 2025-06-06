為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中正路改名 卓榮泰：無全盤推動計畫

    內政部擬推中正路改名，引發地方反彈，內政部長劉世芳表示，這要溝通，「不能夠不推動」；不過，行政院長卓榮泰昨在院會中表示，政院沒有全盤推動的任何計畫，強調這非當前最重要的施政內容。（行政院提供）

    內政部擬推中正路改名，引發地方反彈，內政部長劉世芳表示，這要溝通，「不能夠不推動」；不過，行政院長卓榮泰昨在院會中表示，政院沒有全盤推動的任何計畫，強調這非當前最重要的施政內容。（行政院提供）

    2025/06/06 05:30

    〔記者鍾麗華、李文馨／台北報導〕內政部擬推中正路改名引發地方反彈，內政部長劉世芳表示將協助溝通，但「不能夠不推動」；不過，行政院長卓榮泰昨在院會定調表示，政院沒有要全盤推動任何計畫，這非當前最重要的施政內容。劉世芳昨天並未出席院會。

    內政部次長：這個議題到此為止

    內政部次長馬士元昨受訪表示，卓榮泰有指示，內政部會按照院長指示，「這個議題我們基本上就到這個地方為止」。

    為推動轉型正義，劉世芳表示，推動過程可了解在去除威權象徵需相當多的溝通，也要考慮合法合規，很多人對歷史情感、社會共識有待加強，內政部樂於協助溝通，「不希望造成社會對立，但不能不推動。」

    不過，卓榮泰指出，近日針對改路名的討論固然是基於轉型正義工作後續的必要行為，但依照地方自治精神，道路命名或更名應該是地方政府權責，地方政府跟民眾都尚待溝通，廣納意見、凝聚共識，政院沒有要全盤推動任何計畫，這也非當前最重要施政內容。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播