中正路改名 卓榮泰：無全盤推動計畫

內政部擬推中正路改名，引發地方反彈，內政部長劉世芳表示，這要溝通，「不能夠不推動」；不過，行政院長卓榮泰昨在院會中表示，政院沒有全盤推動的任何計畫，強調這非當前最重要的施政內容。（行政院提供）

2025/06/06 05:30

〔記者鍾麗華、李文馨／台北報導〕內政部擬推中正路改名引發地方反彈，內政部長劉世芳表示將協助溝通，但「不能夠不推動」；不過，行政院長卓榮泰昨在院會定調表示，政院沒有要全盤推動任何計畫，這非當前最重要的施政內容。劉世芳昨天並未出席院會。

內政部次長：這個議題到此為止

內政部次長馬士元昨受訪表示，卓榮泰有指示，內政部會按照院長指示，「這個議題我們基本上就到這個地方為止」。

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為推動轉型正義，劉世芳表示，推動過程可了解在去除威權象徵需相當多的溝通，也要考慮合法合規，很多人對歷史情感、社會共識有待加強，內政部樂於協助溝通，「不希望造成社會對立，但不能不推動。」

不過，卓榮泰指出，近日針對改路名的討論固然是基於轉型正義工作後續的必要行為，但依照地方自治精神，道路命名或更名應該是地方政府權責，地方政府跟民眾都尚待溝通，廣納意見、凝聚共識，政院沒有要全盤推動任何計畫，這也非當前最重要施政內容。

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