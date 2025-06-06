鄭正鈐被爆濫用公務車 跑攤反罷免

國民黨新竹市立委鄭正鈐遭爆用立法院公務車跑反罷免行程且出入愛山林建設總部，新竹市雙罷免總部發言人林志潔籲鄭正鈐出面說清楚。（照片取自周軒臉書）

2025/06/06 05:30

出入涉弊愛山林總部 罷團籲鄭說明

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市國民黨立委鄭正鈐遭罷免即將進入三階投票，新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、立委鄭正鈐）總部發言人林志潔昨稱，有揭弊者爆料鄭正鈐濫用立法院公務車跑反罷免行程，且在立院開議期間被拍到進出涉弊案的愛山林建設總部，愛山林建設在二○二二年高虹安選市長時是政治獻金最大金主之一，籲鄭正鈐出面說清楚。

鄭正鈐辦公室：若有不法 歡迎提告

鄭正鈐辦公室昨晚聲明表示，對於充斥含沙射影、無端抹黑的不實指控，不再回應也不會姑息，若有不法歡迎提告，也會對不實言論持續蒐證，依法依程序處理。

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林志潔說，揭弊者提到鄭正鈐常違法使用立法院公務車來回台北新竹，不但跑新竹地方行程，還搭公務車宣傳反罷免。且鄭從未依立法院公務車使用要點負擔油料等費用，更被拍到在院會期間不開會，跑去密會建設公司高階主管，而此建設公司正是貪污被判有罪遭停職的高虹安在選舉時的政治獻金最大金主之一。

民進黨立院總召柯建銘助理周軒也稱，五月廿日接獲爆料，鄭正鈐被拍到從台北市龍江路愛山林企業總部走出來，疑似與愛山林的高層一起走。而知名建商集團「甲山林」旗下的「愛山林」建設遭爆涉嫌透過私募炒股，非法獲利超過一億元，遭台北地檢署搜索，甲山林集團董事長祝文宇當時被諭令一千兩百萬交保。

新竹市雙罷免總部領銜人戴振博也說，到底鄭正鈐去愛山林總部有什麼事？巧的是「新竹帝寶」剛好就是甲山林集團在新竹市的千億造鎮大建案，籲鄭正鈐不要躲，出面說清楚。

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