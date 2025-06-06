罷瑤再受挫 賴苡任聲請假處分駁回

「地動刪瑤」召集人賴以荏日前要求中選員會受理他將遞交的二階連署書，台北高等行政法院昨認定，受理連署機關應是台北市選委會，並非中選會，且「召集人」在選罷法並無規範，當事人不適格，裁定駁回聲請。（資料照）

2025/06/06 05:30

法院：賴找錯機關 也不適格

〔記者張文川、甘孟霖、李文馨／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤的提案領銜人張克晉聲明退出，「地動刪瑤」召集人賴苡任聲請假處分，主張第二階段連署書應該由連署人送件，而非限於單一領銜人，要求中選會應受理他即將遞交的二階連署書；台北高等行政法院昨認為，受理連署的機關應是台北市選委會，並非中選會，且公職人員選罷法中並沒有「召集人」一詞，賴苡任的當事人不適格，裁定駁回賴的聲請。

賴苡任表達尊重法院裁定。中選會表示，尊重北高行裁定，並提到罷免吳思瑤、吳沛憶兩團體表達將於七日送件，北市選委會將要求出示罷瑤領銜人張克晉的身分證正本與合法授權委託書等必要文件。

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賴苡任主張，中選會應於六月七日罷免連署期限屆滿日前，受理他提出的連署罷免函及連署人名冊，並續行查對；若中選會查對後認為不足法定連署人數，也應通知賴苡任補提。

北高行合議庭審理後認為，依選罷法規定，受理北市選區立委罷免案連署人名冊的機關，應是台北市選委會，賴苡任要求中選會「應受理」其連署罷免函，並無依據。賴稱他是罷瑤團體的「召集人」，但召集人並未存在於選罷法規範中。賴尚未向北選會提出連署人名冊，就聲請定暫時狀態假處分，也未釋明他與中選會的法律關係，不符行政訴訟法要件，聲請於法不合，故予駁回。

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