三階催票 阿美：大家一起當投票日Sales

反共護台志工聯盟昨舉行支援全台大罷免第三階段行動記者會，罷免徐欣瑩團隊余筱菁（左起）、板橋大刪元發言人Molly、山除薇害發言人阿美、聯電創辦人、反共護台志工聯盟志工曹興誠、罷免江啟臣領銜人廖芝晏、罷免馬文君團隊發言人戴綺儀、山除薇害陸戰隊長蔡卡羅出席，並呼喊「反共護台、罷免藍白」口號。（記者張嘉明攝）

2025/06/06 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕全台大罷免浪潮，聯電創辦人、罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠昨率領多個罷團召開記者會，宣布啟動第三階段大罷免投票行動。罷團志工們說，當藍白粗暴想讓台灣徹底「停機」，公民大罷免行動就是台灣人反共護台的表態，大罷免一定要成功，也一定會成功，呼籲台灣人一同擔任罷免投票日的Sales，催出罷免藍白的票。

曹興誠籲台灣選民 看清紅藍合謀真面目

曹興誠指出，二階段罷免取得大成功卅一比○的優勢，在短暫的休息後，現在正式啟動三階罷免行動。國民黨此刻拚命地轉移焦點、罵民進黨、罵總統賴清德，走烏賊戰術，但公民今天出來是要反對國民黨與共產黨結合摧毀台灣主權，並非是為了民進黨做藍綠對立。

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曹續指，大罷免運動中，中共勢力早已鎖定敢言、反共的民進黨立委沈伯洋，昨又稱要懲戒沈伯洋家族，儼如藍色小弟面臨大罷免，紅色大哥站出來助拳；此外，志工在街頭拉連署書，面臨很多侮辱、誹謗與個資洩漏，下一波恐需面對中共懲戒手段，盼台灣選民一同支持正義力量，別被共產黨、國民黨欺騙，請大家看清紅、藍的真面目。

罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」發言人阿美認為，三階投票不只罷團、志工要參與，還需要每一位關心台灣未來的人幫忙，呼籲大家在此階段一同擔任罷免投票日的Sales，告訴身邊每個人，在三階投下罷免藍白的票。

罷免國民黨立委葉元之團隊「板橋大刪元」發言人Molly表示，公民大罷免行動催出超過一二○萬張連署書的背後，是超過一二○萬以上的民意，這份公民力量的集結，源自對當前最大在野黨國民黨的國會各種違憲亂政、癱瘓國家，更有甚者淪為中共滲透台灣統戰指揮部的立法院，發出最大的反抗。

罷免國民黨立委江啟臣發言人廖芝晏也說，藍白透過各種程序不正義，在國會中提出擴權法案、亂刪預算，現在的國民黨已非人民的代言人，反而像中共硬塞進來屠城的木馬，隨時準備破壞台灣。罷免國民黨立委馬文君團隊「ALL罷馬」發言人戴綺儀強調，區域立委長期在地方略施小惠，想抵銷他們親共賣台惡行，呼籲民眾一起反共、同意罷免，這場罷免是人民重新找回選擇權的開始。

大罷免三階行動記者會昨在台北舉行，罷免徐欣瑩團隊余筱菁（右起）、板橋大刪元發言人Molly、山除薇害陸戰隊長蔡卡羅、罷免江啟臣領銜人廖芝晏、山除薇害發言人阿美與罷免馬文君團隊發言人戴綺儀等一同合影。（記者張嘉明攝）

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