幽靈連署案延燒 國民黨嘉縣黨部被搜索

民進黨立委陳冠廷罷免案涉幽靈連署，檢調昨搜索國民黨嘉義縣黨部，書記長楊富程（左）等人被帶回調查。（民眾提供）

2025/06/06 05:30

副主委國恕強、書記長楊富程、黨工、民眾共九人 漏夜偵訊

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕民進黨嘉義縣立委陳冠廷罷免案在一階提議連署被檢舉涉嫌偽造或「幽靈連署」，一階連署超過補提期限後未補提而失效，嘉義地檢署昨天指揮調查員搜索國民黨嘉縣黨部等地，傳喚黨部副主委國恕強、書記長楊富程與黨工、民眾共九人漏夜偵訊，釐清是否涉案。

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九人均列被告 涉偽造文書、個資法

國民黨嘉縣黨部昨聲明表示，已請律師陪同並了解情況，全力保障職工同仁權益不受迫害，同時也呼籲檢調單位，搜索行為侵害人民權益甚鉅，切勿濫用公權力試圖讓社會噤聲，製造寒蟬效應。

嘉縣鄭姓、曾姓民眾二月先後委任律師陳澤嘉到嘉檢告發遭冒名連署罷免陳冠廷。曾男透過陳澤嘉表示，二千年總統大選時，國民黨邀請他擔任人頭黨員，曾繳五百元換取卅萬元保險，當時提供個資也領黨證，後來未參與任何黨務活動，懷疑被冒名連署及簽名，疑個資被洩漏。

陳冠廷罷免案領銜人七旬徐姓退休教官在連署人接連遭爆造假後，曾到嘉縣選委會欲撤案。徐男說，他曾擔任國民黨黃復興黨部常委，後來黃復興黨部解散，他日前接到黨部人士電話，要他擔任罷免案領銜人，他未同意，因家裡事情多，他沒有心思提議罷免，也未送罷免提議書到中選會。

嘉檢調查後，四月搜索徐男住處，並傳喚徐男，檢方複訊後請回。檢調懷疑國民黨嘉縣黨部涉案，昨天分別到縣黨部及多位黨工住處搜索，傳喚國恕強、楊富程等多名黨工及民眾共九人漏夜偵訊。據了解，這九人均列為被告，全案朝涉嫌偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌偵辦。

陳冠廷罷免案 一階連署未補提已失效

陳冠廷罷免案一階連署應達二二○四人，以領銜人徐男為名送出的連署人數有二六三九人，中選會與嘉縣選委會查核後，不合規定有九一五人，刪除後僅一七二四人連署，不足四八○人，因超過補提期限後未補提而失效。

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