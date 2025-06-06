藍縣市爭補助款 卓揆駁蔣萬安：無力自保 何來宰割

今年度中央政府總預算遭立法院大幅刪減，行政院決統刪地方政府一般性補助款25％，台北市長蔣萬安昨率多位藍營縣市首長赴政院提訴願，並稱「拒絕任中央宰割」。對此，行政院長卓榮泰昨日在院會嚴詞駁斥，行政院都無力自保，何來宰割？中央政府已無力付水電費，「這不是哭窮而是事實」。 （行政院提供）

2025/06/06 05:30

蔣萬安再酸︰沒錢付電費 卻有錢改路名

〔記者鍾麗華、何玉華／台北報導〕今年度中央政府總預算遭立法院大幅刪減，行政院決統刪地方政府一般性補助款廿五％，台北市長蔣萬安前天率多位藍營縣市首長赴政院提訴願，並稱「拒絕任中央宰割」。對此，行政院長卓榮泰昨在院會嚴詞駁斥，「我們自己都無力自保，何來宰割？」中央政府已無力支付水電費，「這不是哭窮，這是事實」。

卓稱總預算遭砍 中央政府無力支付水電費

卓揆在院會中表示，四月起，行政院已無業務費向台電公司繳納電費，「會議室開燈所需電費，就是向台電支借的」，許多部會與監察院皆面臨相同狀況，甚至更早就已積欠台電電費。

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卓也說，行政院各聯合服務中心有副執行長想要抵押自身房屋來支付服務中心費用，他認為此事萬萬不可，行政院已循法定程序動用第二預備金，惟仍需經由立法院同意，目前尚在進行相關程序中。

卓揆表示，中央政府行政院所屬各機關已陷入如此絕境，若干地方政府正、副首長及代表還前來政院提訴願，這是地方政府的權利。至於地方政府稱「中央宰割地方」，他強調：「我們自己都無力自保，何來宰割？」

中央刪減補助款 地方政府預算仍較去年高

卓揆指出，中央與地方政府應為一體，但如今並未看到「政府一體」的思維，只看到政黨立場的對立。他也向列席的六都副首長提到，許多地方政府今年度預算都是史上最高，即便中央刪減一般性補助款之後，地方政府預算仍較去年高，依然是史上最好。唯獨今年度中央政府總預算遭立法院刪減後，已無力支付水電費，「這不是哭窮，這是事實」。

卓揆要求各部會首長，目前政府有兩項最重要的工作，第一是儘速解凍所有預算，並於解凍之後迅速全面審慎執行，不要影響一般正常業務的推動；第二是「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」已於今年四月送交立法院審議，請各部會務必全力溝通，協調儘速通過，以利行政院接續提出特別預算，給予國內產業在面臨美國關稅政策衝擊下最大的支持，這也是產業界的期待。

對於卓揆的說法，蔣萬安昨到台北市議會備詢前受訪反諷說，「中央沒有宰制（割），只有載狗；中央說沒錢付電費，卻有錢改路名」。蔣表示，已收到主計總處公文，根據主計總處提出的修正內容，會讓地方補助款更不受保障，更受中央宰制，他會彙整各局處意見後提出建議，一定會捍衛市民的權益，特別是孩子、老人家、弱勢族群等。

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