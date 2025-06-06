瓜地馬拉總統後天訪日 雙邊升級戰略夥伴關係

友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛8日將訪問日本。（中央社）

2025/06/06 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京五日報導〕五日抵達台灣訪問的瓜地馬拉總統阿雷瓦洛，將於八日轉往日本訪問。日本媒體報導，日本首相石破茂預定十日與阿雷瓦洛舉行會談，雙方關係將升級為「戰略夥伴關係」。阿雷瓦洛是繼巴拉圭貝尼亞總統之後訪日的我國友邦元首，日本近期與我兩友邦提升關係並強化合作，意義重大。

瓜地馬拉人口約一千八百多萬，是台灣僅存十二個邦交國中人口最多的國家。日本放送協會（NHK）報導，阿雷瓦洛此行也是為參加大阪世界博覽會，石破預定下週與阿雷瓦洛舉行會談，並預定發表聯合聲明。

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在會後發表的聯合聲明中，兩國關係將提升為「戰略夥伴關係」。鑑於中國的威脅，雙方也將對東海和南海局勢表達嚴重關切，並強調台海和平穩定的重要性，確認為實現自由開放的印太地區進行合作。

巴拉圭總統貝尼亞上月下旬訪日，參加大阪世博國際日活動，之後也與石破舉行會談，雙方關係也升級「戰略夥伴關係」。巴拉圭駐日大使館趁機與我駐日代表處合作，在東京舉辦「台巴日友好酒會」，這是台日斷交後，台灣首次在日本舉辦三國外交晚宴。

產經新聞指出，日本與台灣邦交國瓜地馬拉加強關係，是為制衡擴大對台軍事施壓的中國。報導引述日本政府關係人士，繼巴拉圭之後，加強與瓜國的關係具重要意義。

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