為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    瓜地馬拉總統後天訪日 雙邊升級戰略夥伴關係

    友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛8日將訪問日本。（中央社）

    友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛8日將訪問日本。（中央社）

    2025/06/06 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京五日報導〕五日抵達台灣訪問的瓜地馬拉總統阿雷瓦洛，將於八日轉往日本訪問。日本媒體報導，日本首相石破茂預定十日與阿雷瓦洛舉行會談，雙方關係將升級為「戰略夥伴關係」。阿雷瓦洛是繼巴拉圭貝尼亞總統之後訪日的我國友邦元首，日本近期與我兩友邦提升關係並強化合作，意義重大。

    瓜地馬拉人口約一千八百多萬，是台灣僅存十二個邦交國中人口最多的國家。日本放送協會（NHK）報導，阿雷瓦洛此行也是為參加大阪世界博覽會，石破預定下週與阿雷瓦洛舉行會談，並預定發表聯合聲明。

    在會後發表的聯合聲明中，兩國關係將提升為「戰略夥伴關係」。鑑於中國的威脅，雙方也將對東海和南海局勢表達嚴重關切，並強調台海和平穩定的重要性，確認為實現自由開放的印太地區進行合作。

    巴拉圭總統貝尼亞上月下旬訪日，參加大阪世博國際日活動，之後也與石破舉行會談，雙方關係也升級「戰略夥伴關係」。巴拉圭駐日大使館趁機與我駐日代表處合作，在東京舉辦「台巴日友好酒會」，這是台日斷交後，台灣首次在日本舉辦三國外交晚宴。

    產經新聞指出，日本與台灣邦交國瓜地馬拉加強關係，是為制衡擴大對台軍事施壓的中國。報導引述日本政府關係人士，繼巴拉圭之後，加強與瓜國的關係具重要意義。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播