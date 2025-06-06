瓜地馬拉總統訪台︰伸出友誼的手

總統府以軍禮迎接瓜地馬拉訪團，並在戶外廣場鳴放禮砲。（中央社）

2025/06/06 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統昨以隆重軍禮歡迎瓜地馬拉總統阿雷瓦洛伉儷率領內閣成員訪台，總統提到，台瓜未來會在互惠互助的基礎上持續推動符合國際趨勢的計畫，促進兩國繁榮發展。阿雷瓦洛表示，此次國是訪問不僅要重申兩國良好的雙邊關係，更希望勾勒未來雙邊合作的新走向。他並重申瓜國對中華民國台灣不變的支持，希望透過此次來訪向台灣人民伸出友誼的手。

軍禮歡迎儀式因遇雨改於總統府敞廳舉行。賴清德說，兩國雖然地理相隔遙遠，但雙方人民的理念與價值緊密相連，相信在阿雷瓦洛總統的支持之下，雙邊的交流合作會更加緊密多元，寫下更好的篇章。

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兩國簽投資、半導體合作意向書

阿雷瓦洛總統致詞表示，此次國是訪問正值歡慶兩國建立正式外交關係九十週年之際，訪團成員包括瓜國外交部長、經濟部長、總統府機要局長及新聞局長等工作團隊，希望兩國關係可以踏上全新樂章。

軍禮歡迎結束，賴清德偕同蕭美琴副總統在總統府與阿雷瓦洛進行雙邊會晤，隨後進行簽署儀式，兩國總統首先見證我經濟部長郭智輝與瓜國經濟部長賈西雅簽署「中華民國（臺灣）政府與瓜地馬拉共和國政府間促進供應鏈雙邊投資意向書」，以及我外交部長林佳龍與瓜國外交部長馬丁涅茲簽署「中華民國（臺灣）外交部與瓜地馬拉共和國外交部建立政治諮商機制瞭解備忘錄」。

接著，兩國元首簽署「中華民國（臺灣）政府與瓜地馬拉共和國政府推動半導體產業發展合作意向書」。

阿雷瓦洛指出，賴提到兩國共推「半導體技職班」，包括瓜國大學生、工程師與教師參與，讓瓜國科技發展踏出第一步，展現對科技創新及全球價值鏈的投入，深具意義。

賴清德昨並以國宴宴請阿雷瓦洛伉儷。他強調，台灣與瓜地馬拉都走過艱辛的民主化歷程，因此，面對威權主義勢力不斷擴張，兩國做為兄弟之邦，一定要團結守護得來不易的民主自由。

賴清德總統（右）昨與友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（左）進行雙邊會晤。（中央社）

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