公務員國安特查今上路 首波政院人員

行政院發言人李慧芝昨表示，行政院長、副院長、秘書長、兩位副秘書長的辦公室所有任職人員，將列首波實施對象。（行政院提供）

2025/06/06 05:30

國軍針對極機密、絕對機密職務特查

〔記者鍾麗華、陳鈺馥／台北報導〕為防共諜滲透，行政院與考試院前天會銜公告修正「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」，今天生效，將增加查核頻次、內容。行政院發言人李慧芝昨表示，行政院長、副院長、秘書長、兩位副秘書長的辦公室所有任職人員，將列首波實施對象。

李慧芝指出，主要修正內容是強化特殊查核的項目與頻次，考量政務人員同時也負責國家重大政策的規劃執行，協助首長處理秘書與機要業務的幕僚人員，平常可能也會處理到機敏資訊，這些職務本來不完全屬於公務人員任用法規範，此次納入查核。

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行政院人事總處培訓考用處長李花書補充說，行政院與考試院前天會銜發布特查辦法，依法將於今天生效，修正內容包含配合國安五法修正，將涉及國安五法的重大國安犯罪類型列為特查項目之一；同時也增加查核頻次，特查職務滿一定期間要定期辦理特查。

至於辦公室人員若非公務人員任用法適用範疇，李花書說明，目前是採取填自願書的方式處理，希望以後能確實完備國家安全查核。對於首波查核何時會有結果，她表示，今天起就會陸續啟動查核，但特殊查核要送調查局辦理，需要一點時間。

在國軍人員方面，國防部於五月底時修正「國軍人事資料查核運用作業規定」，國防部保防安全處長簡熒宏解釋，國軍極機密、絕對機密等涉密職務部分，受查人要填寫特殊查核表，查核表上會明具相關法令依據、調查基準，共有六類卅二項。

張立齊領中國定居證 遭註銷台灣身分首例

此外，在中國華僑大學任教的台籍人士張立齊，去年響應中共對台融合發展政策，領取中華人民共和國「台灣居民定居證」。陸委會昨宣布，已廢止張立齊的台灣身分，未來入境台灣須申請許可；張也成為首個因領中國定居證被註銷台灣身分的案例。

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