沈伯洋父親公司 遭國台辦「懲戒」 ╱梁文傑︰台灣大罷免 對岸忍不住了

民進黨立委沈伯洋（資料照）

2025/06/06 05:30

〔記者陳鈺馥、李文馨／台北報導〕香港媒體「大公報」近日指控民進黨立委沈伯洋的父親沈土城「倒賣中國商品賺差價」後，中國國台辦昨進一步宣布，對沈土城擔任負責人的兆億公司實施懲戒。陸委會發言人梁文傑直指，這個懲戒不是針對企業、而是針對沈伯洋，可能因為台灣正在進行大罷免，「所以對方也忍不住了！」沈也表示，非常榮幸在短短一年之間被國台辦制裁第三次，現在中國制裁台獨頑固份子，連家人都制裁，是株連九族。

沈︰一年遭制裁三次 株連九族

國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，「台獨頑固份子」沈伯洋之父沈土城在台灣企業兆億有限公司擔任負責人，該公司和中國某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。

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朱說，中方絕不允許「台獨頑固份子」關聯企業在中國謀利，決定對兆億有限公司實施懲戒，禁止其與中國組織、企業、個人進行任何交易、合作，並將對其採取其他必要措施。

梁文傑在陸委會例行記者會表示，根據「大公報」報導，沈伯洋父親的公司其實是一間貿易公司，它向中國廠商採購東西，然後賣到厄瓜多去，實際上是讓中國廠商賺錢，然後賺厄瓜多的錢。

梁批評，不讓沈伯洋父親的貿易公司跟中國廠商買貨，就是不讓中國廠商賺錢而已，這個處分沒有什麼道理、沒有什麼邏輯，最後受傷的還是中國廠商。

沈伯洋指出，中國急著在一年內制裁他以及他的家人，是因為他在台灣推國安法案，包括立委去中國應該要報備、應和中國統戰行為要處罰等，相關法案在推行的過程中，一定是讓中國感到不愉快，讓中國急得跳腳，現在對中國來說，真的是連呼吸都是台獨。

沈說明，他們家是中南美洲的貿易公司，並舉例說，公司可能與韓國車廠合作，協助訂購中國的汽車零件、泰國的輪胎，或是日本的馬達，是向世界各國下訂單。他直言，中國玩弄意識形態，不但隨意將抵抗侵略的人貼上台獨頑固份子的標籤，而且還株連九族。

學者︰企圖影響罷免投票

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛受訪談及，此事明顯是「配合演出」，先由「大公報」披露沈父與中國有生意往來，再由國台辦祭出相關懲處，完全是事先講好的行為。

王分析，北京當局此時要嚴懲沈伯洋及沈父公司，主要就是中共對大罷免有很大焦慮感，國民黨立委被罷掉的情勢可能超出預期，所以中國鎖定推動大罷免的沈伯洋，可能還會有更多介入罷免的手段，企圖影響大罷免的投票。

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