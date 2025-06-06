自由日日Shoot》中方「懸賞通緝」我資通電軍20人 陸委會：誰敢配合中共抓人 國安法處理

陸委會發言人梁文傑（記者陳鈺馥攝）

2025/06/06 05:30

〔記者陳鈺馥、方瑋立／台北報導〕中國昨發布懸賞通告，點名通緝台灣「資通電軍」指揮部廿名成員，指控參與非法網路攻擊中國政軍企業部門，涉嫌多項違法行為，並懸賞每名一萬元人民幣，鼓勵民眾抓捕或提供線索。陸委會發言人梁文傑強調，民眾若配合中共，會有國安法問題，大家不要為了一萬元人民幣，隨隨便便去做。資通電軍則反擊，絕非事實，中共才被多國證明是全球網路世界的共同威脅。

廣州市公安局天河區分局指稱，台灣「資通電軍」指揮實施的非法網絡攻擊活動，涉嫌多項違法犯罪，對台灣廿名參與實施網攻的重要犯罪嫌疑人進行懸賞通緝。中共各大官媒更刊登懸賞公告，公布每個人大頭照、姓名及身分證字號。

請繼續往下閱讀...

中國公安及安全部門聯合三六○數字安全集團昨也發布調查報告，宣稱台灣「資通電軍」係由民進黨當局主導，在美方技術與訓練支持下成立的「第四軍種」，專門針對中國展開網路滲透與間諜行動。中共指控，相關攻擊行動由台方高層策動，並與美國情治機構如國安局（NSA）、中情局（CIA）合作，配合推進所謂「顏色革命」及輿論戰，意圖干擾中國內部穩定。

資通電軍︰中共才是全球網路共同威脅

針對指控，資通電軍反擊指出，中共廣州市公安局於五月廿日及廿七日，接連兩次釋出企業遭網攻訊息；續由官媒大肆宣傳，再由國台辦發言人指控，到發布懸賞通緝，明顯屬脈絡性的操作，凸顯其以恫嚇威逼，壓迫台灣民眾的蠻橫心態。

資通電軍表示，我國或近來國際社會提出的報告，都凸顯中共才是駭侵各國、造成資安風險的「犯罪嫌疑人」；日前歐盟、美國與捷克政府才發表聲明，譴責中共駭客組織的網攻行為。由此證明，中共不僅是區域麻煩製造者，更是全球網路世界的共同威脅。

資通電軍強調，所屬官兵將戮力捍衛數位疆土，在第一線應對敵人網路攻擊與威脅，持續堅實資安防護、提升國軍數位韌性，以發揮國防資電優勢，確保國家安全。

梁文傑則在陸委會記者會表示，中方目的是要塑造對台灣有長臂管轄的錯誤印象，藉此來迫使台灣人民做自我審查，製造寒蟬效應。國防部已經說明，這是抹黑資通電軍，執行「企業網攻」絕非事實。

梁強調，必須要說，如有民眾配合中共，不管是抓誰或提供資料什麼的，這會有國安法的問題，大家不要為了一萬元人民幣，隨隨便便去做。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法