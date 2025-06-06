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    藍罷綠委 又4案失敗喊停 罷蘇巧慧、吳琪銘、蔡其昌、何欣純都未達標

    罷免何欣純的罷團「不純下架」宣告不再送件。（記者黃旭磊攝）

    罷免何欣純的罷團「不純下架」宣告不再送件。（記者黃旭磊攝）

    2025/06/06 05:30

    〔記者陳奕劭、黃旭磊、張軒哲／綜合報導〕國民黨推動罷免民進黨立委的連署送件數持續摃龜！繼原住民立委陳瑩、伍麗華罷免案失敗後，罷免新北市立委蘇巧慧、吳琪銘及罷免台中市立委何欣純、蔡其昌的公民團體，昨天都宣告，因連署書份數沒有達標，因此決定不送件，罷免行動提前喊停。

    中選會五月三十一日已宣告，陳瑩及伍麗華罷免案的第二階段連署，未於法定期限內送件，已逾期不再受理。

    台中兩案 二階連署送件今截止

    緊接著今天就是罷免蔡其昌、何欣純的二階連署送件截止期限，不過，罷免何欣純的罷團「不純下架」與罷免綠委蔡其昌的罷團「拔蔡行動」，昨都宣告連署行動失敗，不再推進送件程序。

    「不純下架」發言人Max說，在檢調陸續約談志工後造成恐慌，許多民眾因此卻步，不敢挺身而出，面對國家機器，為了保護志工，兩罷團因此決定不再送件。

    對此，何欣純表示，民主是台灣最寶貴資產，感謝選民託付，將為台中繼續努力。蔡其昌辦公室副執行長林俊裕則說，罷免會失敗，是因行動自始就充斥諸多違法爭議，不僅對民主制度構成挑戰，更嚴重消耗社會信任。

    新北兩案到8日 提前宣告結束

    罷免蘇巧慧、吳琪銘的二階連署送件截止期限為六月八日，但罷團「去怋除穢」昨天已提前宣布，因連署書的收件份數沒有達標，已決定不送件。對此，吳琪銘表示，天道酬勤，他會努力問政並服務民眾；蘇巧慧指出，相信人民都看在眼裡，她將繼續為民眾打拚，讓國家前進。

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