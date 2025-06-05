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    首頁　>　政治

    《台中》罷綠委「死亡連署」 31人交保、2收押

    2025/06/05 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署偵辦罷免民進黨立委何欣純、蔡其昌的「死亡連署」，上月搜索國民黨台中市黨部等地點，檢察官當庭逮捕書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍，聲請羈押禁見獲准，之後又第二波傳喚黨工，兩波共卅四名黨工淪為涉案被告，這也讓藍營士氣低迷、人人自危，是否能達標送件？外界評估不樂觀。

    二波傳喚 34名黨工淪被告

    中央選委會上月告發罷免台中市民進黨立委蔡其昌、何欣純涉嫌第一階段「提議前死亡」（死亡連署）案，台中地檢署上月兩波傳喚，第一波傳喚九名黨工，上述二人聲押禁見獲准，六人各十萬至廿萬交保，一人請回。

    第二波共傳喚廿五名黨工，各三萬至五萬交保，合計卅四人涉案，罪名都是涉嫌抄黨員名冊，涉嫌違反個人資料保護法與偽造文書罪，一位不願具名的國民黨黨部人員坦承，遭搜索、約談後大家士氣低迷、人人自危，許多人擔心惹禍上身，不願再來當志工，雖然還是有熱情支持者會主動來連署，但連署的人確實變少，對罷免造成很大影響。

    至於罷免民進黨立委蔡其昌與何欣純，第二階段連署門檻是否能達成與送件？這名黨部人員表示不清楚；罷免蔡其昌與何欣純的發言人MAX則無回應；罷免何欣純的劉姓領銜人手機，約一個月前就關機而聯繫不上。

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