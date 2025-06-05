《台中》廖偉翔團隊被控找臨演 檢舉罷團騷擾

台中罷團「展翅廢翔」發言人高凡璽指出，廖偉翔團隊找臨演假冒檢舉民眾。（記者黃旭磊攝）

2025/06/05 05:30

志工媽媽哭：女兒被警察嚇到 議員批執法過當 警︰秉持中立

〔記者黃旭磊／台中報導〕本月一日台中市豐樂公園罷免與反罷免藍委廖偉翔陣營引發的衝突爭議，昨天持續延燒，罷團「展翅廢翔」指控廖團隊假冒民眾向警方檢舉，當天在場志工媽媽哭訴「警察圍著我們」，台中市議員林祈烽要求調查是否有臨演假冒（找臨時演員假冒支持廖的民眾）情事，警方則自稱有行政中立，如果廖偉翔陣營報案，將依法偵辦，廖偉翔則宣稱場地是合法申請。

請繼續往下閱讀...

廖團隊︰遭罷團「踩場」宣傳 未干預對方

「展翅廢翔」發起人杜承哲醫師、發言人高凡璽昨天在台中慧成宮，指控廖偉翔志工假扮民眾自導自演，罷團並播放影片，還原六月一日下午豐樂公園「翔童樂馬戲團」端午活動經過，畫面中，疑似有廖偉翔的志工，假冒一般民眾向警方檢舉，謊稱被罷團的志工騷擾，警方走向志工宣稱，「我們很怕雙方衝突，小朋友帶出來要知道什麼叫做法律，如果人家（指假冒一般民眾者）有意見，勢必要用社維法第六十八條，把你們移送到簡易庭（指台中地方法院簡易庭）」。

杜承哲痛批，這起「民眾受騷擾」事件，其實就是反罷免方自編自導自演的戲碼，拍攝影片的四十多歲媽媽住西屯區，當場哭訴說，帶兩個女兒到場，警察一群人走過來，小孩當場嚇到稱「媽媽，為何警察圍著我們，我們不是可以發面紙嗎？警察要把媽媽送去警察局，我們是不是做錯什麼？」

「展翅廢翔」批廖志工假扮民眾 自導自演

廖偉翔團隊並未回應是否找臨時演員假冒一般民眾，他們強調合法申請場地，卻遭罷團「踩場」宣傳，罷團全無任何申請，他們仍釋出善意，並未干預對方，甚至同仁還請罷團喝飲料，是自發性的民眾看不下去宣講「反罷免」。

林祈烽痛批說，這是典型的「立委好大」戲碼，難道國民黨反罷免只剩下造假這一步可以做嗎？要求警方立即偵辦是否有臨時演員假扮民眾，他並質疑警方警告罷團可能違反社維法，逼罷團志工離開，就是執法過當。

台中市警局第四分局說，警方秉持依法行政、行政中立處理原則，若擅入干擾，如果主辦方（廖偉翔陣營）報案或提出異議，將朝社會秩序維護法偵辦。

台中罷團「展翅廢翔」志工媽媽（左）哭訴女兒被嚇到過程。（記者黃旭磊攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法