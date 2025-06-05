攜手友邦應對境外威脅 我與馬紹爾 簽署合作意向書

國安局長蔡明彥局長與馬紹爾群島共和國外交暨貿易部康仁德部長簽署「安全合作意向書」。（國安局提供）

2025/06/05 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕我國友邦馬紹爾群島共和國總統海妮伉儷國是訪問團三日抵台，國安局長蔡明彥昨與馬國外交暨貿易部長康仁德共同簽署「安全合作意向書（LOI）」，強化台灣與馬國安全合作夥伴關係，共同應對境外敵對勢力所帶來的複合式威脅。

反制中共認知作戰

二○二四年十一月蔡明彥執行總統賴清德「繁榮南島，智慧永續」出訪先期維安專案，視導前往馬紹爾共和國時，海妮總統當時就表示，馬國為因應外國海上威脅及境內滲透活動，已成立國家安全辦公室，並建議台、馬兩國研議簽署「安全合作意向書」，針對「海域意識」、「網路安全」及「反制惡意影響力」等領域進行合作，協建馬國安全能量。

請繼續往下閱讀...

國安局說，近年中共在南太平洋地區透過網路駭侵與散布爭訊等手段，企圖影響當地國家政情，台灣高度關切友邦國家面臨各類複合式威脅，積極與馬紹爾及其他友盟強化合作，共同提升網路安全防禦能力，並反制中共在海外的認知作戰活動。

國安局指出，海妮本次率團進行國是訪問，責成康仁德代表馬國政府，在我駐馬大使夏季昌、馬國國會外交暨貿易委員會主席貝將、外交暨貿易部次長席培拉等人見證下，與我國共同簽署「安全合作意向書」，開啟台馬安全合作新頁。雙方將持續規劃並推動相關合作，包括情訊分享、培力計畫及聯合行動，以共維區域安全穩定及應對境外勢力威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法