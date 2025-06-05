瓜地馬拉總統率團訪台 阿雷瓦洛 盼續深化台瓜友誼

中美洲友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（左二）伉儷昨率團訪台，外交部長林佳龍（右二）前往機場接機。（記者朱沛雄攝）

2025/06/05 05:30

〔記者朱沛雄、黃靖媗／綜合報導〕中美洲友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛伉儷昨率訪團訪台，阿雷瓦洛在桃園機場表示，此行希望兩國能夠持續深化雙邊工作來加強雙邊的友誼，為兩國人民的福祉、人民的幸福以及國家的未來攜手合作。阿雷瓦洛今將接受總統賴清德以隆重軍禮歡迎、國宴款待，訪團成員也會與台灣方面洽談多項合作協議。

台瓜將簽署半導體產業合作意向書

瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛伉儷應政府邀請，於四日至八日率團來台進行國是訪問，訪團成員包括第一夫人貝娜多女士、外交部長馬丁涅茲、經濟部長賈西雅、總統府機要局長塔荷及新聞局長帕洛摩等重要官員。外交部長林佳龍代表政府前往桃園機場接機，表達誠摯歡迎之意。

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阿雷瓦洛下機後在國賓門發表簡短談話表示，非常高興能夠來到中華民國台灣進行這次的國是訪問，他帶來瓜地馬拉人民所賦予的重要訊息、責任及任務，就是希望兩國能夠持續深化雙邊工作來加強雙邊的友誼，這份邦誼將進入一個嶄新的階段。這是兩國人民意願的彰顯，透過各項合作機制互惠互利，並充分奠基在兩國歷史經驗跟文化上的基礎，來分享及開發共有的自由、民主與尊重主權等價值。

外交部指出，雙方將簽署兩國「推動半導體產業發展合作意向書」，見證兩國外長簽署「建立政治諮商機制瞭解備忘錄」，以及兩國經長簽署「促進供應鏈雙邊投資意向書」。

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