國家隊首度赴日參展》 建立非紅供應鏈 台日簽署無人機MOU

台灣無人機聯盟主席胡開宏（左二）與日本無人機產業發展協會副理事長千田泰弘（右二）昨簽署合作備忘錄，駐日代表李逸洋（左）和日本無人機產業協會事務局長熊田知之（右）共同見證。（駐日特派員林翠儀攝）

2025/06/05 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京四日報導〕台灣無人機國家隊今年首次參加在日本舉辦的「日本國際無人機展」（Japan Drone 2025），並由「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）與「日本無人機產業發展協會」（JUIDA）簽訂首份合作備忘錄，開啟台日無人機產業合作交流，攜手打造跨國供應鏈。台灣隊長胡開宏表示，首次來日本參展，除了看準日本市場的上百億商機，也希望和日本合作，縮短建立台灣無人機戰力的時程。

台灣為拓展無人機的國際商機，去年九月由經濟部主導成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」、即台灣無人機國家隊，由漢翔公司董事長胡開宏擔任聯盟主席。聯盟成立不到一年，成員由五十餘家企業成長至超過兩百家，並已征戰歐洲和美國，四日首次來到日本參展。

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漢翔胡開宏：盼與日合作 加速建立台灣無人機戰力

胡開宏與主辦方JUIDA副理事長千田泰弘，在駐日代表李逸洋與經濟部航太產業發展推動小組主任簡志維的見證下，正式簽署合作備忘錄。無人機產業中，日本擁有精密機械、自動控制等強項，台灣則有晶片、資安、製造、系統整合等利基；台日的合作方向，將朝著供應鏈整合進行。

胡開宏這次率領漢翔公司、國防產業發展協會、航太公會、聯盟協同主席中光電智能機器人、雷虎科技，以及國內多家業者參展。另外，工研院也展示六項自主研發無人機創新技術，展會期間將攜手國內業者組團拜訪JUIDA，以及日本具代表性的十家無人機具相關企業。

李逸洋致詞時表示，台日兩協會簽署合作備忘錄將進一步深化雙方關係，讓台日在系統整合與關鍵零組件領域，建立堅實的「非紅供應鏈」。他也提到，台灣國家隊上月底參加在美國德州的無人機展，成功洽談超過廿件合作機會，整體商機突破十億元，讓人對無人機的民主供應鏈深具信心，他也相信台日美合作必將共同掌握全球無人機市場的龐大商機。

胡開宏說，聯盟成立目標是打造安全可靠的非紅供應鏈國際合作平台，並達到MIT無人機與國際接軌。他還表示，日本有很多技術是台灣所欠缺的，希望和日本合作，縮短建立台灣無人機戰力的時程。他強調，未來戰爭是無人機和無人艇的戰場，希望利用這次機會，儘速建立台灣的無人機戰力。

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