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    《台南》全中運吉祥物中國製 黃偉哲：依約懲處

    南市議員李宗霖踢爆今年南市主辦的全中運吉祥物「甜甜」頭套是中國製。（記者蔡文居攝）

    南市議員李宗霖踢爆今年南市主辦的全中運吉祥物「甜甜」頭套是中國製。（記者蔡文居攝）

    2025/06/05 05:30

    「甜甜」頭套是中製 外箱有「中國台灣快件」字樣 議員斥矮化國格

    〔記者蔡文居／台南報導〕南市議員李宗霖昨天市政總質詢時，踢爆今年南市主辦的全中運吉祥物是中國製，運送裝箱更出現「中國台灣快件」、「不用報關」等字眼，並要求體育局全面檢討今年龍舟賽充斥中國貨，怒批「中國台灣」這四字忍得下去嗎？這根本是「矮化國格」、「消滅主權」。

    體育局長允一個月內處罰

    市長黃偉哲表示，「這我忍不下去」對於失職的同仁該有獎就有獎，該有懲就有懲。依據標規及合約是不能用中國製的，用中國製的要依合約處理。對於草率驗收部分，將予以懲處。

    體育局長陳良乾表示，將找廠商負責，一定要有處罰，並允諾一個月內進行處罰。至於龍舟賽獎盃已請廠商於一個月內重新製作，並發給得獎選手，獎金部分會視經費檢討改進。

    龍舟賽市集、獎盃充斥中國貨

    李宗霖表示，今年龍舟賽除了獎盃、市集招商需檢討，籌備經費高達一千多萬，但最重要的選手總獎金卻只有五十九．七萬元，不僅遠低於台北、高雄，甚至比非六都的嘉義縣還低。他要求體育局明年應全面調升獎金，同時在獎盃設計上賦予文化特色，吸引更多選手參與南市龍舟賽。

    李宗霖說，除了龍舟賽市集攤販出現中國仿冒品、獎盃設計是淘寶公版貨外，連全中運發放給小朋友的吉祥物「甜甜」頭套也是中國製，裝頭套的箱子上更出現「中國台灣快件」等字眼。

    李宗霖指出，全中運吉祥物設計有融入台南的特色，但無論設計理念多好，發這樣的東西給小朋友戴，對兒童安全有影響，甚至矮化主權，整起事件更看出體育局有嚴重的行政疏失，強烈要求未來絕對要嚴格把關，審慎以對，切勿再犯。

    將建立採購中製品預警通報機制

    體育局說，未來辦理採購作業將建立採購中國製品的「預警與通報」機制、加強品牌背景與產地審查，檢討合約內容，對普遍認知在品質上有疑慮的產品，納入「不得使用中國製成品」相關條款。

    全中運吉祥物運送裝箱更出現「中國台灣快件」等字眼。（李宗霖提供）

    全中運吉祥物運送裝箱更出現「中國台灣快件」等字眼。（李宗霖提供）

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