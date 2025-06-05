傅崐萁闖長照據點講反罷 一講就半小時

國民黨立委傅崐萁昨參加高中畢業典禮宣傳自己的政績，被家長貼到臉書上批評。（翻攝自臉書）

2025/06/05 05:30

高中畢典 傅也上台

〔記者王錦義、花孟璟／花蓮報導〕行政院在各縣市廣設社區長照據點讓健康長者上課、活動，有民眾投訴，立委傅崐萁最近前往包括鳳林鎮在內的長照據點廣發反罷免文宣，宣講長達半小時，影響長者上課。還有家長貼出傅崐萁參加高中畢業典禮，也是繼續大內宣，家長說：「學校是教育場所，不應成為政治操作或政黨宣傳的平台」。對此，傅崐萁花蓮辦公室無回應。

縣府：勿耽誤長者上課

縣府社會處回應，據點是委託社團、民間團體經營，若社團組織主動邀請立委致意，予以尊重，不過還是希望不要耽誤到長者上課時間，會去據點了解狀況；選舉期間也會盡量勸導不要在據點從事競選活動。

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鳳林鎮公所指出，鳳林鎮每一個里都有一個老人據點，每星期兩次上課，公所只負責統一供餐、幫忙請師資，有要求據點行政中立、避免競選活動，但對方突然過去拜訪，據點事先不知道也沒邀請，會希望保持行政中立。

民眾投訴說，這幾天傅崐萁和其中區鄉鎮服務處主任在沒有提前告知下，就前往鄉鎮內幾個長照據點、文健站、健康站等，向長者及現場工作人員進行反罷免宣導，抵達後都是直接中斷現場長者活動，一打擾就是半個小時，佔用講師、長者課程時間，因為有時立委本人宣講，沒人敢上前勸導。

據了解，當天傅崐萁曾到鳳林的長照據點，詢問各個據點有沒有需求或需要反映，並宣傳補助老人假牙、健保、爭取一六一億元等，還有發送反罷免扇子、文宣。

有民眾投訴傅崐萁及其辦公室主任最近經常造訪各長照據點宣講反罷免並發送選舉文宣，耽誤長者上課時間。（民眾提供）

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