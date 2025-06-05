罷免游顥 二階補件2646份達陣

罷免游顥團隊志工送件前，仔細清單、檢查再裝箱。（罷團提供）

2025/06/05 05:30

罷團籲南投鄉親 下架不適任立委

〔記者張協昇、陳鳳麗／南投報導〕南投罷免國民黨立委游顥二階連署補件，「去游除垢」罷團昨向南投縣選委會補件二六四六份，是尚須補件份數一八五份的十四倍。罷團領銜人林敬桐表示，這代表民意以實際行動回應南投選委會不當剔除連署書、踐踏民意的行為，也籲請南投鄉親踴躍站出來投下罷免票，下架不適任立委，捍衛家園。

游顥反嗆惡罷 盼選民投不同意票

游顥回應，去年一月大選全國人民就已用投票直接表達民意，然而此次惡意大罷免，是因賴政府無法接受民意監督，試圖把選票上真正屬於民意的聲音，硬生生從立法院抹去，呼籲鄉親團結起來對抗龐大的國家機器，站出來投下「不同意」罷免票。

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「去游除垢」罷團昨將裝滿六個箱子的二六四六份補件連署書送抵南投縣選委會，並高呼「去游除垢、南投勝利」等口號。罷團指出，五月送出的二萬三二三八份連署書，遭南投縣選委會以「簽名潦草」等理由剔除四○九八份，引發軒然大波，原本尚須補件六九三份才能達到一萬九八三三份門檻，經中選會複查結果，有五○八份修正為符合規定，僅需補一八五份即能達標。

林敬桐表示，補件二六四六份是對民主信任的保衛戰，面對行政體系對民意的輕蔑與刁難，民意選擇以十四倍奉還。此次補件過程，除要求連署民眾先練習如何正確寫連署書與簽名，且所有補件資料皆經二次核對與造冊，並保存查核憑證，供中選會與社會大眾檢驗，因此再次呼籲各級選務機關應嚴守中立、依法行政，不得再以模糊筆跡或主觀推論做為剔除連署書依據。

林敬桐等人強調，補件只是過程的一小步，更重要的是喚起全民對於罷免制度的重視，讓不適任的立委下台；面對即將到來、也是最關鍵的三階投票，籲請南投鄉親能踴躍站出來投下罷免票，勇敢捍衛自己的家園。

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