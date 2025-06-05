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    國民黨縣市長拜會立院黨團 獨缺蔣萬安

    行政院統刪地方政府一般性補助款廿五％，台北市長蔣萬安等九位藍營正副縣市長昨赴行政院提出訴願，國民黨團原發出採訪通知，蔣萬安等人將再赴立法院拜會，但六位前往政院的縣市長，僅蔣萬安「缺席」立院行程。 （記者劉信德攝）

    行政院統刪地方政府一般性補助款廿五％，台北市長蔣萬安等九位藍營正副縣市長昨赴行政院提出訴願，國民黨團原發出採訪通知，蔣萬安等人將再赴立法院拜會，但六位前往政院的縣市長，僅蔣萬安「缺席」立院行程。 （記者劉信德攝）

    2025/06/05 05:30

    〔記者林欣漢、施曉光／台北報導〕行政院統刪地方政府一般性補助款廿五％，台北市長蔣萬安等九位藍營正副縣市長昨赴行政院提出訴願，國民黨團原發出採訪通知，蔣萬安等人將再赴立法院拜會，但六位前往政院的縣市長，僅蔣萬安「缺席」立院行程。

    據透露，蔣萬安原本就沒有安排訴願後再赴立法院，國民黨團仍發出蔣萬安會出席的採訪通知。黨團人士表示，蔣另有要務，最重要的是行政院儘快撥補經費，勿見縫插針。

    蔣萬安稍早率雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘等人，前往行政院遞送訴願書，結束後，張麗善等其他正副縣市長轉往立院拜會立法院長韓國瑜及國民黨團，蔣萬安則未參加。

    國民黨主席朱立倫主持中常會時發表談話表示，行政院所做違法刪除六三六億元的一般性地方補助款，地方政府當然可提出訴願、訴訟，甚至依照貪污治罪條例提起訴訟。他抨擊民進黨為了政治目的，製造衝突與朝野對立，藉此達到為大罷免催票的目的。

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