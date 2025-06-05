新聞分析》蔣萬安的訴願政治秀

台北市長蔣萬安（中）昨與花蓮副縣長顏新章（左起）、連江縣長王忠銘、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、新竹縣副縣長陳見賢、台中市副市長鄭照新等，齊赴行政院提出訴願。 （記者劉信德攝）

2025/06/05 05:30

記者鍾麗華／特稿

藍白亂砍總預算，以為是懲罰民進黨政府，卻造成行政院不得不刪減對地方政府廿五％的補助款，使自家執政縣市成為受害者。台北市府上週四已由財政局委託律師向政院提起訴願，但市長蔣萬安昨仍大張旗鼓，親率多位藍營縣市首長再赴政院，也使得聯合訴願行動，淪為蔣拚個人聲望的政治秀。

根據主計總處的總預算案編製排程，下月中就要針對明年度中央政府總預算向行政院長卓榮泰報告、八月初要向賴總統簡報、八月下旬通過行政院院會，並送立法院審查。不過，今年度總預算爭議至今未解，增添明年度總預算編列的變數。

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明年因應藍白強修的財劃法，中央必須增加釋出三七五三億元移撥給地方，這就占總體歲入九％，修法還進一步要求地方補助款，「不得少於修正施行前一年度預算編列數」，因此後續是否砍地方補助款、是否辦理追加預算，攸關明年度歲入、歲出的分配與調整。

對於各縣市反彈補助款遭刪減，行政院長卓榮泰上週就在院會表示，若立委能支持行政院針對六三六億元提出的追加預算，問題或許可以迎刃而解。他希望各縣市發揮影響力，讓各地方立委能支持追加預算。不過，蔣萬安不願與行政院坐下來溝通，仍執意提訴願，還帶頭衝政院討補助款，也不思與藍營立委溝通，背後的盤算不言可喻。

相較於蔣萬安的訴願動作，同是國民黨執政的桃園市與新北市並未跟進，桃園市府僅發函向中央溝通，擔任過行政院長的張善政或許知道，巧婦難為無米之炊，能感受到中央財政調配的困難。至於不再選舉的新北市長侯友宜，或許不想幫蔣萬安抬轎。而傳言參選黨主席的台中市長盧秀燕雖表示，後續不排除訴願，但昨也不願第一時間站出來幫襯。

蔣萬安四月才不顧台北市治安首長的身分，赴北檢聲援因涉入「死亡連署」偽造文書案的國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，還衝過頭喊出倒閣；如今又號召藍營縣市長到行政院討錢，說穿了，是要蓄積個人的政治能量，為問鼎大位鋪路。

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