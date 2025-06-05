蔣萬安提訴願 卓揆：我們都照規定來

台北市長蔣萬安（中）昨與花蓮副縣長顏新章（左起）、連江縣長王忠銘、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、新竹縣副縣長陳見賢、台中市副市長鄭照新等，齊赴行政院提出訴願。 （記者劉信德攝）

2025/06/05 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年度中央政府總預算遭立法院大幅刪減，行政院決統刪地方政府一般性補助款廿五％，台北市長蔣萬安昨率多位藍營縣市首長赴政院提訴願。對此，行政院長卓榮泰強調，「我們都照規定來」。

蔣：我們拒絕任中央宰割

蔣萬安與南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘、台中市副市長鄭照新、花蓮縣副縣長顏新章、新竹縣副縣長陳見賢等人赴行政院遞交訴願書，由行政院副秘書長李國興代表接受。政院表示，已陸續收到六縣市政府的訴願書，後續將依「訴願法」相關規定辦理。

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蔣萬安強調，立法院審查預算並沒有刪減地方補助款一毛錢，行政院卻選擇前所未見的做法，刪減地方一般性補助款，這是對於基礎民生的傷害，對地方自治的漠視，對法律制度的踐踏，各地方政府在會議中都有反映，地方一般性補助款大多用在社會福利、教育、孩子、弱勢老人等。

蔣萬安指出，行政院有大法官會議當護身符，總預算根本不受影響，但地方政府什麼都沒有，「我們拒絕這樣任中央宰割」，期盼行政院能懸崖勒馬，即刻撥付去年已核定的地方補助款。

行政院發言人李慧芝重申，中央衡酌財力對地方予以補助，經費多就可以給地方補助多一點，經費少也只能夠給地方的補助少一點，刪減一般性補助款並沒有違反相關的法規。

李慧芝指出，卓揆上任以來積極協助地方，原本今年編列的一般性補助款成長了二百億元、來到二五○一億元的史上新高，可是今年總預算遭到在野黨大幅刪砍，中央政府被刪除一四三九億元，還要再自行刪除六三六億元，行政院是窒礙難行。

李慧芝強調，為此，賴總統召集了五院院長會商，而立法院長韓國瑜也曾召集過朝野協商，行政院並提出覆議案，但還是被否決，中央已經沒有餘裕再執行立法院要求的自行調節六三六億元，因此不得不調整一般性補助款。

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