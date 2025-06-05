涉貪污、洗錢 前立委陳歐珀收押

宜蘭縣民進黨前立委陳歐珀涉違反貪污治罪條例不違背職務收賄、財產來源不明及違反洗錢防制法，且有串滅證及逃亡之虞，北院裁定羈押禁見。（記者劉信德攝）

2025/06/05 05:30

上千萬元財產來源不明

〔記者王定傳、張文川／台北報導〕民進黨前立委陳歐珀涉收受聯興國際物流公司約四百萬元賄賂，利用職權開公聽會、提案要台灣港務公司人員出席等方式，替聯興等業者爭取減少租金，並推動「商港法」修法圖利業者，另有上千萬元財產來源不明；台北地檢署昨凌晨訊後依貪污治罪條例不違背職務收賄、財產來源不明及違反洗錢防制法，且有串滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，法官昨晚召開羈押庭，經兩小時庭訊，深夜裁定陳歐珀羈押並禁止接見、通信。

出入境頻繁 有逃亡之虞

北院裁定指出，陳涉貪污等罪嫌重大，出入境紀錄頻繁，有逃亡之虞，且現今通訊軟體種類繁多，聯繫管道發達，若具保，實不足確保後續偵查等順利進行，因此裁定收押禁見兩個月。

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同案被告部分，涉行賄的聯興公司前負責人洪英正三百萬元交保，陳歐珀妻子徐慧諭因擔任陳歐珀成立的「台灣勁宜蘭發展協會」理事長，涉公益侵占三百多萬款項，訊後八十萬元交保；陳的好友兼特別顧問洪文宗及許仁圖，因擔任陳與聯興公司的窗口，訊後洪五十萬元交保、許卅萬元交保；聯興公司會計葉珍琳十萬元交保。

檢廉因清查「im.B」吸金詐騙案主嫌曾耀鋒金流時，意外發現聯興公司定期匯款進入陳歐珀周邊人士相關帳戶，經追查發現，陳擔任立委期間約收賄逾四百萬元，並利用職權開公聽會、提案要台灣港務公司人員赴立院說明等方式，替聯興等業者爭取減少租金。

檢廉調查，二○一八年間，德國籍貨櫃輪梅爾斯號意外撞擊基隆東岸碼頭，致承租貨櫃儲運場的聯興公司遭受重大損失，聯興疑請託陳推動「商港法七十二條」等修法，規定有損害「公有、民有」商港設施等須償還時，可勒令停止作業或禁止船舶入、出港，幫業者爭取未來發生此類損害時，可獲足額賠償。此外，陳歐珀還涉以做假帳核銷等方式，將「台灣勁宜蘭發展協會」善款掏出，支付徐慧諭個人保險費等支出。

檢廉前天兵分十四路搜索陳歐珀等人住處，查扣三百多萬元現金及一本關鍵筆記本；筆記本內記載複雜金流，註記收im.B詐騙案首腦曾耀鋒八百萬元，將釐清此部分有無涉及行收賄對價，更記載陳的立委辦公室助理須每月回捐三萬元，陳再叫人領出運用，檢方將一併調查。

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