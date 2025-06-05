悼六四 陸委會：對中共不該有幻想

華人民主書院與多個民間團體昨在自由廣場舉辦六四哀悼晚會，民眾舉「勿忘六四」字牌悼念。（記者塗建榮攝）

2025/06/05 05:30

悼念晚會 逾三千名民眾冒雨參加

〔記者陳鈺馥、陳政宇／台北報導〕天安門事件卅六週年，華人民主書院在中正紀念堂舉辦六四悼念晚會，今年活動訴求「抵抗中共跨境鎮壓、反對極權擴張」，現場逾三千名民眾冒雨參加，追悼一九八九年天安門事件中爭取民主的罹難者。陸委會副主委沈有忠昨表示，中共為了權力，用坦克車輾壓和平集會的學生，為了穩定而用機槍掃射和平集會的學生，這樣的政權，不應該對它有任何幻想，不該一廂情願認為可以對它妥協換來和平。

沈有忠表示，陸委會要對中共提出三個呼籲，一是正視歷史、還原真相。二是認真考量中國人對民主的渴望，還政於民，走向法治人權的民主改革之路。第三，不要對台灣民主政治指手畫腳，對台進行「遠距鎮壓」或「干涉」，企圖達到寒蟬效應。

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台灣人權工作者李明哲指出，六四不用紀念，因為它持續發生，但是我們需要記憶，這個記憶是血的教訓。

本土社團：守護台灣民主 支持大罷免

除了晚會，台灣北社、彭明敏基金會等多個本土民間團體與立委張雅琳白天也在立院召開記者會，除呼籲中共應釋放創辦「中國之春」雜誌的王炳章、香港壹傳媒創辦人黎智英等多位異議人士及政治良心犯，並提醒台灣民眾正視內部民主危機，團結對抗親共勢力的滲透，「罷免毀憲亂政立委，是無可迴避的公民義務」。

台灣北社副社長羅浚晅表示，中共卅六年來不僅未曾反省，反而擴大打壓異己，關押政治犯，壓制香港自由。六四這天除聲援中港澳良心犯，也要呼籲罷免濫權立委。

受邀與會的聯電創辦人、反共護台大聯盟志工曹興誠認為，中國利用國民黨拚命摧毀台灣人到手的主權，大罷免是維護主權的背水一戰，不是藍綠之間的爭執，呼籲所有公民站出來「反共」，免於成為中共統治下的賤民。

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