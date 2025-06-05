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    悼六四 英使館微博發坦克人影片

    英國駐中國大使館官方微博發布一段坦克人紀念影片，但2小時後隨即遭到下架。（網路截圖）

    英國駐中國大使館官方微博發布一段坦克人紀念影片，但2小時後隨即遭到下架。（網路截圖）

    2025/06/05 05:30

    兩小時遭刪 點讚者被禁言

    〔編譯張沛元／綜合報導〕數個西方國家四日透過官方社群帳號，悼念卅六年前遭血腥鎮壓的六四天安門民運，並貼出燭光或坦克人照片與相關文字，其中張貼在中國社群媒體微博上的相關圖文只出現數小時就被刪，據稱連點讚者也遭連坐被禁言。

    美澳加駐港使團 線上悼念

    澳洲與加拿大的駐香港與澳門總領事館，在其臉書官方粉絲專頁上發布燭光照與相關悼念文字；美國駐港澳總領事館則是將臉書粉絲專頁的封面照片改成燭光照、發布國務卿魯比歐的相關聲明，以及在四日晚間發布一張照片，顯示美國駐港澳總領事館主建築入夜後各窗口亮起點點燭光，圖說簡單寫到「我們記得」（We remember）。英國駐香港總領事館則只發了一張黑白照，圖片正中央是一張空椅，背景為香港地標中銀大廈，兩者之間的一堵牆上寫著「不想回憶．未敢忘記 VIIV」的字樣。VIIV即羅馬數字的六四。

    根據中國網友爆料，英國駐華使館官方微博四日上傳一段六四坦克人的影片，影片中的馬路等背景會逐漸變成一片白，但坦克人依然佇立。該影片僅發布約兩小時後就被官方刪除。據稱該影片發布期間有七百多人按讚與近兩百條評論，有中國網友自爆前腳才按讚，後腳微博帳號就被禁言卅天。

    香港支聯會前副主席鄒幸彤四日起絕食卅六小時，堅持以個人身分悼念六四，「重申我們的承諾」。支聯會過去卅多年來每年固定在維多利亞公園為六四舉辦燭光晚會，一度曾有多達十多萬人共襄盛舉，但隨著當局鎮壓香港「反送中」抗議與稍後實施的港區國安法後，包括支聯會在內的許多香港民主派政黨或團體相繼解散，維園六四燭光晚會亦不復存在。

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