六四屆滿36週年 朱立倫：莫忘歷史 為民主自由努力

紀念六四，國民黨表示，堅持爭取華人民主自由，民主不能走回頭路。（取自國民黨臉書）

2025/06/05 05:30

〔記者施曉光、林哲遠／台北報導〕中國六四天安門事件屆滿卅六週年，國民黨主席朱立倫昨表示，卅六年前發生的北京天安門事件大家迄今記憶猶新，許多年輕人為了自由民主奮鬥，當時獲得全世界聲援，相信在卅六年後大家不會忘記，而且會更深刻堅定的認為民主自由的重要。

朱立倫強調，大家現在對民主自由的呼聲，不只是在北京天安門，還包括在南韓首爾與台北，任何違反民主自由，人民與青年的力量都會發聲，他並呼籲大家要共同捍衛民主自由，莫忘歷史，一起共同努力。

請繼續往下閱讀...

黃國昌悼六四 未提中國、中共

民眾黨主席黃國昌則在臉書以「寧願燒盡，不願銹壞」為題發文，並引述一位在天安門廣場遭到射殺的年輕人，留給父母的遺書。黃國昌表示，所有掌握權力的人都應該警惕，若有一天，他讓應該團結、保守安寧的人民，失去了對任何話語的信任，就是證明他沒有擔起作為政治領袖的基本責任。

不過，黃上述貼文除了提及天安門、極權政府、極權社會等詞彙，並未寫到中國、中共、共產黨等字眼，引發各界討論。

此外，民眾黨在臉書發文表示，天安門事件已經卅六年過去，但在中國，歷史的傷痛卻仍未被正視，更不被允許公開討論。這就是威權的本質─不敢面對真相，更不允許人民發出真實的聲音。文中附一張有數輛坦克車經過天安門的照片，但有眼尖的網友發現，該照片疑似是一九五○年中共國慶閱兵儀式，與天安門事件無關。對此，民眾黨不予回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法