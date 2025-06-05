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    六四屆滿36週年 賴清德：確保世世代代在自由土地成長

    昨日是六四事件紀念日，賴清德總統透過臉書表示，時隔三十六年，威權主義造成的威脅，仍是國際社會須共同因應的挑戰。 （取自賴清德臉書）

    昨日是六四事件紀念日，賴清德總統透過臉書表示，時隔三十六年，威權主義造成的威脅，仍是國際社會須共同因應的挑戰。 （取自賴清德臉書）

    2025/06/05 05:30

    〔記者陳政宇、蘇永耀／台北報導〕中國六四天安門事件屆滿卅六週年，兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，時隔卅六年，威權主義造成的威脅，仍是國際社會須共同因應的挑戰，危及我們珍惜的生活方式；台灣站在全球民主防線的最前線，會持續與所有理念相近的夥伴肩並肩合作，堅定維護現狀、守護民主自由。

    威權主義威脅 仍是國際共同挑戰

    民進黨昨召開中常會。賴清德談到，台灣社會每年六四都基於普世價值點亮紀念的燭光，紀念六四不只為了悼念歷史，更是為了延續這份精神。台灣經歷白色恐怖，至今持續努力落實轉型正義；台灣更經歷民主化洗禮，從威權走向民主，感念前輩的犧牲奉獻，深知自由的可貴，更不能漠視威權主義擴張對全球民主與法治的侵害。

    賴清德直言，台灣站在全球民主防線的最前線，會持續與所有理念相近的夥伴肩並肩合作，堅定維護現狀、守護民主自由，「我們不僅拒絕遺忘歷史，更要在每一天落實核心價值，抱持著自信與韌性，確保世世代代在自由的土地上成長茁壯」。

    賴清德亦透過臉書撰文表示，對於人權理念的堅持，是台灣與全球民主社會共享的價值；威權政府往往對歷史選擇噤聲與遺忘，民主社會則是選擇保存真相，拒絕遺忘那些為人權理念付出的人，以及他們所懷抱的夢想。

    他提醒，時隔卅六年，威權主義造成的威脅，仍是國際社會須共同因應的挑戰；不論是對民主國家的軍事恫嚇、灰色地帶侵擾，或是對自由社會進行滲透監控，以長臂管轄、跨境壓迫等手段侵犯人權，在在危及我們珍惜的生活方式。

    民進黨也表示，在這個被中共刻意「消失」的日子裡，民進黨要對當年的受難者們表達紀念，也對所有曾勇敢為民主自由而奮力不懈的人們致上敬意。

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