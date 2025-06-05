魯比歐聲明勿忘六四 北京抓狂

美國國務卿魯比歐矢言，不會讓中國抹滅三十六年前天安門廣場示威者遭到鎮壓的記憶，這是魯比歐罕見重提人權問題。（美聯社）

2025/06/05 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務卿魯比歐三日就一九八九年六四天安門民運發表聲明，批評中共卅六年前，殘忍鎮壓爭取民主人權、手無寸鐵的百姓，即便中共積極掩蓋真相，世界也永遠不會忘記「八九六四」。北京當局四日怒斥魯比歐刻意歪曲史實與蓄意攻擊，並稱已就此向美方提出嚴正交涉。

魯比歐批中共36年前殘忍鎮壓 迄今仍積極掩蓋真相

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魯比歐在兩百多字的聲明中指出，成千上萬名學生在一九八九年春天齊聚北京天安門廣場，悼念試圖將中國導向更開放與民主的已故前中共總書記胡耀邦；該行動在中國遍地開花，北京與全中國有無數人持續數週走上街頭，呼籲民主、人權與終結貪腐，以行使言論自由與和平集會；但中國共產黨的回應卻是血腥鎮壓，派軍隊對北京街頭與天安門廣場上手無寸鐵的百姓開火，試圖扼殺民主情懷。

魯比歐說，中共迄今仍積極試圖掩蓋「八九六四」的事實，「但世界永遠不會忘記」；今天緬懷的不只是當年因試圖行使基本自由而遇害的中國人民的英勇，還有那些尋求為「八九六四」究責與伸張正義而持續遭受迫害的人們；「他們在面對必然的危險時，所展現的勇氣提醒我們，自由、民主與自治的原則不只是美國的原則，更是中國共產黨無法抹滅的人類普世原則」。

魯比歐在過去國會問政期間便積極為人權發聲，入主國務院後，選擇性批評包括中國與古巴在內的美國對手人權紀錄；但他帶領的國務院也在重組時裁掉負責人權事務的部門，三日的聲明算是他罕見重提人權問題。美國歷任國務卿都會在「八九六四」之際發表聲明，前拜登政府的國務卿布林肯去年曾呼籲中國尊重聯合國大會通過的「世界人權宣言」，但魯比歐則未提及遭川普厭棄的聯合國。

中方反批 惡意歪曲歷史事實

中國外交部發言人林劍四日在例行記者會上以「上世紀八○年代末發生的那場政治風波」來稱呼八九六四，指稱中國政府對該政治風波早有明確結論，反批魯比歐的發言「惡意歪曲歷史事實」，蓄意攻擊中國的政治制度和發展道路，嚴重干涉中國內政，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

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