《被控電話騷擾柯建銘》羅智強提告 罷團批濫訴

2025/06/04 05:30

「大安強強滾」斥訟棍成性 苗博雅批羅濫用司法操弄選舉

〔記者甘孟霖、何玉華、林欣漢、謝君臨／台北報導〕罷免藍委羅智強團體「大安強強滾」近日質疑，羅於立院黨團協商時惡作劇撥無聲電話給民進黨團總召柯建銘，意圖干擾會議秩序。羅智強昨表示委請律師提起訴訟，求償一百萬元。「大安強強滾」強調言論有所本，批評羅智強訟棍成性，更列出羅過去廿三次濫訴紀錄，將研議提告反制。此外，曾被羅提告但不起訴的社會民主黨北市議員苗博雅也批評，羅慣於濫用司法操弄選舉、政治恫嚇。

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羅︰調出通聯紀錄 一目了然

「大安強強滾」二日發布聲明指出，羅智強五月十五日下午黨團協商會議中打電話給柯建銘，議事紀錄記載當下柯斥責此舉為「小手段」、嚴重干擾議事進行。羅智強昨強調，這是一翻兩瞪眼的事，通聯紀錄調出來比對一目了然，這種謠言卻被大安罷團當成寶。對於罷團在他明確澄清之後，仍持續擴散謠言，那就不只是誤會而是惡意，他已委請律師，對大安罷團提起訴訟，求償一百萬元。

罷團呼籲法院駁回 研議提告反制

「大安強強滾」昨發布聲明，羅智強不是第一次利用法律當武器反制批評者，羅長年對媒體、政敵、民團、官員乃至基層助理四處提告，形成一條「訟棍路線」，不僅耗費司法資源，更妨害民主社會對話與辯論的正常空間。團隊更羅列羅智強過去提告苗博雅、時任行政院院長陳建仁等廿三條濫訴紀錄，呼籲法院駁回惡意濫訴，也表示將提告追究羅誹謗以及不實指控。

苗︰羅用官司聲量換書籍銷量

苗博雅昨也指出，二○二三年羅智強以傳單內容指控他「意圖使人不當選」提告；二○二四年八月，台北地檢署不起訴確定，但選舉早已結束，這是一場典型的政治濫訴，用司法恫嚇選民、干擾選舉。羅智強的政治生涯，一路濫用司法當作政治鬥爭工具，嘴上說不相信司法，實際上把司法當成操弄選舉、政治恫嚇的手段。

苗也舉例，二○一四年，羅智強陷入「頂新門神」風暴，提告誹謗，二○一八年被法院判定敗訴，反而成了法院認證的「門神」；二○二三年四月，羅智強登記參加國民黨大安區立委初選，為了壓制競爭對手鍾沛君，又作秀亂提告。而羅智強的政治操作，有一套熟悉的模式：告人翻車就翻頁，官司聲量換書籍銷量，自家的出版社金庫進帳不斷。

柯建銘籲羅：是男人就要認

對於羅智強否認電話騷擾，柯建銘堅稱「當然是真的」，當時羅智強跟藍委徐巧芯還在竊竊私語、在笑，竟然這樣亂搞一通，毫無論述能力只能干擾。對羅智強揚言提告民團，柯建銘說，難道要去調通聯紀錄？何必這麼無聊，當場大家都在笑，且議事紀錄寫得很清楚，「是男人就要認」。

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