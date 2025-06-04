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    街頭小霸王林正杰病逝

    林正杰今年1月11日曾參加民眾黨「111釘孤枝」活動。（資料照）

    林正杰今年1月11日曾參加民眾黨「111釘孤枝」活動。（資料照）

    2025/06/04 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕有「街頭小霸王」之稱的民進黨創黨元老、前立委林正杰昨天病逝，享壽七十三歲。林的子女證實，他八年前確診肺腺癌，在家人陪伴下於台東馬偕醫院安詳辭世，已安然脫離病苦。

    民進黨前立委賴坤成上月曾探望林正杰。他表示，林是極統派，兩人政治立場南轅北轍，但仍不時上門聊天、爭辯；林因肺腺癌末期，健康狀況每況愈下，說話已氣若游絲。

    回顧林正杰政治生涯，大學時曾加入國民黨，爾後投身黨外運動，為康寧祥、郭雨新等人助選。一九七九年美麗島事件爆發時，林因服預官役而倖免，退伍後被譽為「黨外的長子」，肩負傳承黨外香火重任。

    林正杰於一九八一年當選台北市議員，與陳水扁、謝長廷並稱「黨外三劍客」，一九八六年成為民進黨創黨黨員，並於一九九○年至一九九六年擔任第一屆增額立委及第二屆立委。然而，一九九一年因不滿民進黨「台獨黨綱」而退黨；二○○○年曾短暫任新竹市副市長；二○○六年加入中華統一促進黨，並在二○一一年、二○一六年至二○一九年間，兩度進出國民黨。

    今年初，林曾現身民眾黨舉辦的「一一一釘孤枝」活動，聲援前民眾黨主席柯文哲案，更激動揚言，若檢察官無法交代，將「放一把火把地檢署給燒掉」，引發熱議。

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