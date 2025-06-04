民進黨前黨工涉共諜案 府：涉犯背棄國家 都應受最嚴厲制裁

總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典前特助黃取榮等3人，涉國安共諜案件，均被羈押。（資料照）

2025/06/04 05:30

〔記者陳政宇、謝君臨、蘇永耀／台北報導〕檢調偵辦民進黨前黨工涉共諜案，傳出發現涉案者用一款由中國研發特製的加密APP回報情資，包括正副總統及國安單位等機敏資訊被外洩。總統府昨表示，不評論司法偵辦中的個案，惟任何人無論黨派背景，只要涉犯背棄國家，配合境外敵對勢力，做出傷害全民的罪行，都應受到國家最嚴厲制裁，這是總統府不變的立場。

總統府發言人郭雅慧強調，鑑於中國對台滲透、統戰威脅日益嚴重，各項國安法制與國家韌性強化刻不容緩，期待不分朝野黨派全力支持，團結國人抵抗分化，共同因應來自威權的威脅。

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民進黨發言人吳崢表示，黨中央在這幾波事件曝光後，已陸續展開內部強化機制，包括黨公職出國前報備、事後報告，同時強化國安意識教育，以及對黨內新進人員背景調查等，若確定到職，就必須填報家人是否有在中國經商等情事的表單。

立法院民進黨團幹事長吳思瑤說，對於民進黨內部從政人員涉及共諜案被滲透、被利用，深感痛心，「共諜原來離我們這麼近」。她說，民進黨團非常慎重的提出「國安十法」的修正，賴總統提出國安十七項的作為，現在行政部門也全面和國安部門盤點所有的法規精進。吳強調，要防共諜，就要完備法治，「藍白委員不要再擋國安法案」。

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