民進黨前黨工涉共諜案》 使用中國製加密APP 回報情資

總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典前特助黃取榮等3人，涉國安共諜案件，均被羈押。（資料照）

2025/06/04 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、民進黨前黨工邱世元、黃取榮、國安會秘書長吳釗燮前助理何仁傑，涉入共諜案陸續被收押禁見。據了解，檢調在黃取榮等人的手機裡，發現一款由中國研發特製的加密APP，黃取榮藉此與中國聯絡，疑洩漏賴清德在副總統任內出訪巴拉圭行程、國安會秘書長吳釗燮任外交部長時與友邦使節或外賓談話，全案預計近期偵結。

疑洩賴任副總統出訪行程

檢調查出，民進黨籍新北市議員李余典前特助黃取榮在中國經商期間，遭中共情治人員吸收，返台發展組織，蒐集重要情資換取報酬。黃透過在民進黨的人脈，先找好友、資深黨工邱世元，再吸收時任副總統賴清德的機要吳尚雨，以及長年跟在吳釗燮身邊的何仁傑。

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檢調追查，賴清德當選總統後，吳尚雨獲聘總統府總統辦公室諮議期間，將賴的行程與出訪友邦的機敏資料洩密給邱世元，由邱轉交黃取榮，再由黃帶至中國交給情治人員；何仁傑則在吳釗燮擔任外交部長期間，蒐集外交部重要情資交給黃，同樣由黃交給中國情治人員，之後以現金或地下匯兌方式將報酬交給下游的吳、邱、何等人。

據了解，黃取榮等人除涉洩漏賴清德在副總統任內出訪巴拉圭等地的飯店住宿細節、二○二三年總統大選時行程，還涉洩漏吳釗燮任外交部長時與友邦使節或外賓談話紀錄，甚至還有國安等相關單位針對我國與美國、中國等國家，在貿易、軍事與外交的戰略分析。

此外，前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓也涉入共諜案，檢方訊後諭令他廿萬元交保，並限制出境、出海，實施電子腳鐐科技設備監控；他與黃取榮等人屬不同案件，也還在偵辦中。

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