英國防部「戰略防衛檢討」報告》中國軍演 升高台海緊張情勢

英國國防部報告關切中國舉行軍事演習升高台海緊張情勢，強調英國將透過強化區域夥伴關係與維護航行自由，協助捍衛並形塑該地區的國際規則與準則。圖為成功級巡防艦監控山東號航艦的畫面。（國防部提供）

2025/06/04 05:30

〔國際新聞中心、記者黃靖媗／綜合報導〕英國國防部二日發布「戰略防衛檢討」（SDR）報告，揭示國防改革方向，包括將打造新型核動力攻擊潛艦、提高戰備，以因應俄羅斯與中國聯手對歐洲的威脅。報告也關切中國舉行軍事演習升高台海緊張情勢，強調英國將透過強化區域夥伴關係與維護航行自由，協助捍衛並形塑該地區的國際規則與準則。

英將強化區域夥伴 維護航行自由

外交部昨對此指出，繼英國國防部參謀總長拉達金上月在新加坡「香格里拉對話」期間，發言相挺台海、南海等印太區域自由航行權後，英國國防部再度透過發佈SDR，表達對台海情勢的高度關切，與對中國挑釁軍事冒進舉措的明確反對，彰顯英國對維繫印太地區和平與穩定的一致立場。

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報告指中國是全球不穩定因素之一

報告指出，印太地區是全球經濟與政治重心所在，對英國具有戰略重要性，也是地緣政治緊張局勢日益升高的角力場。中國日趨強勢是區域乃至全球不穩定的主要驅動因素之一，尤其是中國在台灣周邊舉行的軍事演習，存在危險升級的風險；中國在南海的侵略性行動，也正在升高緊張情勢。

英國最先進「伊莉莎白女王級」航空母艦「威爾斯親王號」領軍的打擊群，目前正穿越紅海，預計數週內進入印太水域，可能再次於台海行使自由航行權。

報告強調，英國將透過強化區域夥伴關係與維護航行自由，協助捍衛並塑造該地區的國際規則與準則。英國也會持續與中國保持軍方溝通，加深相互理解，並在危機發生時，避免誤判與意外升級。

中國對英國構成「複雜且持久的挑戰」，北京正日益運用其經濟、科技與軍事實力，企圖在印太地區建立主導地位，削弱美國的影響力，並對以規則為基礎的國際秩序施加壓力。中國科技及其向其他國家的擴散，已成為英國面臨的主要挑戰之一，國防部門極可能在未來的任何戰場上面對中國技術。中國也可能持續透過間諜活動與網路攻擊搶佔優勢，以合法或非法手段獲取尖端智慧財產權。

此外，中國軍隊正在推動規模龐大、速度驚人的現代化進程，包括大幅擴增先進武器平台與武器系統，如太空戰能力；其傳統與核飛彈部隊呈現前所未有的多樣化與擴張，飛彈射程已可覆蓋英國與歐洲；中國也擁有比以往更多種類與數量的核武，其核彈頭庫存預計將在二○三○年前倍增，達到一千枚。

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