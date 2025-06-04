監院公務車疑遭私用 檢調閱派車里程紀錄

新北市議員林國春3日赴監察院陳情，要求嚴查公務車濫用情形，並呼籲三位涉案監委停職接受調查。（記者塗建榮攝）

2025/06/04 05:30

〔記者王定傳、方瑋立／台北報導〕監察院前秘書長李俊俋及監委林郁容，分別被爆乘坐公務車辦理私事，被藍營市議員告發涉貪污治罪條例圖利及刑法中的背信與侵占等罪嫌；台北地檢署已將兩人列為「他」字案被告偵辦，並發函向監察院調閱李、林的用車紀錄、行經地點、里程數以及相關車輛登記卡等資料，不排除傳喚相關人到案說明。

國民黨新北市議員林國春昨也赴監察院提出陳情檢舉，並要求暫時取消監委林郁容、蘇麗瓊、王榮璋公務車使用資格，公開過去一年所有公務車調度紀錄與行車路線，以及建立更嚴謹的公務車管控機制。

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已經請辭獲准的李俊俋被爆於五月廿日乘坐公務車辦理私事，接送愛犬前往寵物美容沙龍；林郁容則被爆料用公務車接送親友往返機場。

依「監察院公務車輛及駕駛人員管理要點」，公務車輛有兩種，包含正副首長、秘書長、副秘書長座車，及委員和職工公務用車，除首長、副首長專用車外，均由主管單位統一調派使用；委員、職工應填「派車單」經核定後調派公務車，派車單內有行經地點、里程紀錄等，公務車駕駛應服從用車人指揮，並應詳載派車單車輛使用紀錄，用完後給用車人簽名。檢方已向監察院調取用車紀錄，以追查是否涉及不法。

對於派遣公務車輛處置失當，李俊俋日前已表歉意並向監察院副院長李鴻鈞自請處分。他同時發聲明指出，報導稱其接送妻子用餐並不屬實，另外強調，自立法院刪減監察院九十六％業務費用後，監察院公務車的油料與保險費皆由用車人自行負擔。

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