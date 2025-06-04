為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    涉詐助理費及收賄 綠北市議員陳怡君起訴

    台北市議員陳怡君（左）涉詐 領助理費遭起訴，士林地院法官開庭接押之後，諭知續押禁見。（記者張文川攝）

    台北市議員陳怡君（左）涉詐 領助理費遭起訴，士林地院法官開庭接押之後，諭知續押禁見。（記者張文川攝）

    2025/06/04 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕民進黨籍台北市議員陳怡君和其辦公室「饅頭主任」張惠霖，涉嫌利用親友當人頭，詐領助理補助費共三八四萬餘元，又每月收取營建廠商每月三萬九千多元「顧問費」，向市府施工單位施壓加速辦理建照、開挖道路等，一年半間共涉收賄七十萬餘元。士林地檢署昨依不違背職務收賄罪、利用職務機會詐取財物、洗錢等罪，起訴陳怡君與張惠霖。士林地院法官開庭接押後，諭知皆續押禁見。

    陳與辦公室主任皆續押禁見

    陳、張偵查時皆自白犯罪，並已繳回全部犯罪所得，昨庭訊時也大部分認罪，僅陳怡君否認詐領公款案的洗錢罪，請求具保停押。不過，法官昨認為二女涉犯貪污重罪，仍有逃亡、勾串之虞，諭知二女皆羈押禁見三個月。

    士檢並依刑法之使公務員登載不實罪起訴三名人頭，包括陳怡君的弟媳洪于涵、張惠霖的胞姊張家蓉、表哥賀璽；品嘉營造董事長胡偉良、品嘉建設負責人高明義依交付賄賂罪嫌起訴。陳怡君的胞弟、助理等三人罪證不足，不起訴。

    檢調追查，陳怡君自二○一九年起以親友為人頭，在聘書偽簽姓名以申領助理補助費；張惠霖每月領出現金交給朋友，請朋友開支票存入張家蓉帳戶，用以支付陳怡君和張惠霖的房租，或領現金存入張惠霖的證券帳戶去買股票，五年共詐領三八四萬餘元。

    收賄罪方面，胡偉良、高明義在北市承德路三段推出四十五戶住宅建案，為加速辦理建築執照、行道樹遷移、污水審查、道路開挖許可、工地臨時用電許可等，起意行賄陳怡君。自二○二三年八月起，每月透過會計以「顧問費」名義匯三萬九千多元至張惠霖指定的帳戶，張女提領現金製造金流斷點，再交給陳怡君使用，一年半共收賄七十萬餘元；陳、張二女則以關說、協調、辦理現勘等方式，向市府審核單位、施工單位施壓做為對價。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播