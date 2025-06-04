涉詐助理費及收賄 綠北市議員陳怡君起訴

台北市議員陳怡君（左）涉詐 領助理費遭起訴，士林地院法官開庭接押之後，諭知續押禁見。（記者張文川攝）

2025/06/04 05:30

〔記者張文川／台北報導〕民進黨籍台北市議員陳怡君和其辦公室「饅頭主任」張惠霖，涉嫌利用親友當人頭，詐領助理補助費共三八四萬餘元，又每月收取營建廠商每月三萬九千多元「顧問費」，向市府施工單位施壓加速辦理建照、開挖道路等，一年半間共涉收賄七十萬餘元。士林地檢署昨依不違背職務收賄罪、利用職務機會詐取財物、洗錢等罪，起訴陳怡君與張惠霖。士林地院法官開庭接押後，諭知皆續押禁見。

陳與辦公室主任皆續押禁見

陳、張偵查時皆自白犯罪，並已繳回全部犯罪所得，昨庭訊時也大部分認罪，僅陳怡君否認詐領公款案的洗錢罪，請求具保停押。不過，法官昨認為二女涉犯貪污重罪，仍有逃亡、勾串之虞，諭知二女皆羈押禁見三個月。

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士檢並依刑法之使公務員登載不實罪起訴三名人頭，包括陳怡君的弟媳洪于涵、張惠霖的胞姊張家蓉、表哥賀璽；品嘉營造董事長胡偉良、品嘉建設負責人高明義依交付賄賂罪嫌起訴。陳怡君的胞弟、助理等三人罪證不足，不起訴。

檢調追查，陳怡君自二○一九年起以親友為人頭，在聘書偽簽姓名以申領助理補助費；張惠霖每月領出現金交給朋友，請朋友開支票存入張家蓉帳戶，用以支付陳怡君和張惠霖的房租，或領現金存入張惠霖的證券帳戶去買股票，五年共詐領三八四萬餘元。

收賄罪方面，胡偉良、高明義在北市承德路三段推出四十五戶住宅建案，為加速辦理建築執照、行道樹遷移、污水審查、道路開挖許可、工地臨時用電許可等，起意行賄陳怡君。自二○二三年八月起，每月透過會計以「顧問費」名義匯三萬九千多元至張惠霖指定的帳戶，張女提領現金製造金流斷點，再交給陳怡君使用，一年半共收賄七十萬餘元；陳、張二女則以關說、協調、辦理現勘等方式，向市府審核單位、施工單位施壓做為對價。

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