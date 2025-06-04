基隆罷綠議員失利 鄭文婷、張之豪案未送件

基隆市選舉委員會昨發表聲明指出，罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪2案法定收件時間已經截止，且未有送件。（記者俞肇福攝）

2025/06/04 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕藍營罷免民進黨籍基隆市議員鄭文婷、張之豪案，第二階段連署書到昨天截止收件都未送件，基隆市選委會昨天下午五點半宣布「罷免案不成立」。鄭文婷批評，國民黨一錯再錯，身兼國民黨基隆市黨部主委的立委林沛祥應向市民道歉；林沛祥說，「我反對任何形式的罷免，何錯之有？」

國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會合作，推動罷免鄭文婷、張之豪，反制綠營罷免林沛祥，但是罷鄭、罷張提議人名冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，檢調偵辦至今，包括前基隆市政府民政處長張淵翔、前國民黨基隆市黨部主委吳國勝、罷鄭案領銜人紀文荃、罷張案領銜人游正義與國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發等人涉入不實連署案，都被法院裁定羈押禁見，紀文荃與游正義昨天未到基隆市選委會送件。

請繼續往下閱讀...

鄭文婷表示，當國民黨用黨機器發動罷免在野黨議員，基隆市政府也動用行政資源協助，基隆市長謝國樑已在議會公開道歉，林沛祥難道不需要向市民道歉？

鄭文婷怒批，兩位黨工偽裝成公民身分提出「死亡連署」，林沛祥身為新任國民黨基隆市黨部主委，應該為是非對錯出面道歉，否則就等第三階段罷免投票，讓人民用選票告訴他，什麼叫做「是非對錯」。

張之豪也表示，國民黨提出的罷免案因為自己違法「散戲了」，他從不恨基層黨工，畢竟黨工只是「車手」，真正該被治罪的是「集團主謀」。既然要罷免，一切按照規則來，但國民黨違法亂紀，早知如此、何必當初？

林沛祥回應，二○二四年民間團體推動罷免謝國樑時，他曾說個人反對任何形式的罷免，何錯之有？民進黨從二○二四年立委選輸後，就以輸不起的心態，發動側翼團體搞全國大罷免，不讓全民好好過日子，民進黨才應該自我檢討、向全民道歉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法