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    「中二解顏」拚安全門檻 還差4千份

    「中二解顏」志工持續爭取增加連署份數。（罷團提供）

    「中二解顏」志工持續爭取增加連署份數。（罷團提供）

    2025/06/04 05:30

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中第二選區罷免國民黨立委顏寬恒的二階連署已經送件，選務單位仍未公布是否須補件，但罷免團體「中二解顏」不敢掉以輕心，仍持續衝刺，目前距離二階連署安全門檻三萬九千餘份仍有約四千份差距。「中二解顏」表示，待中央選舉委員會公告補件日後，僅剩十天的衝刺時間，目前中二選區仍是台中八個選區之中，缺連署份數最多的選區。

    「中二解顏」志工小彥表示，目前持續收取二階連署書，份數雖增加，但距離安全門檻還差約四千份。目前中央選委會還沒公告是否需要補件，一旦公告，就僅剩下十天的補件時間；「中二解顏」發言人林宣宏也說，目前不確定連署最後期限，需待選委會公布。

    依據中央選舉委員會連署時程，六月將公告中二選區連署審查結果；若須補件，有十天補件期限。依公職人員選舉罷免法第八十一條規定，扣除第一階段罷免提議人不得連署的份數，「解顏行動」法定門檻是三萬二七八份連署書，「中二解顏」訂下的安全門檻是一三○％，也就是三萬九三六二份；如果不能達成，也希望至少能補件到三萬七七七七份（約一二五％），才能確保邁向第三階投票。

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