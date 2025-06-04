反罷免 朱：北市蔣領軍 新北侯帶領

國民黨主席朱立倫昨陪同立委林德福，到永和區永安市場宣導反罷免。（記者翁聿煌攝）

2025/06/04 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨主席朱立倫三日到新北市永和區為藍委林德福站台及到永安市場掃街宣導反罷免。朱說，民進黨動用一切資源、所有手段想要罷掉藍委，現在是國民黨最大的危機與挑戰，國民黨將會用區域聯防方式，在新北市由市長侯友宜帶領六名藍委，台北市則由市長蔣萬安領軍，各地都是如此，以團隊作戰的方式，執行民主保衛戰，反惡罷、戰獨裁。

「林德福被罷台灣沒天理！」朱立倫受訪時指出，大家都知道林在永和從代表到市長、到立委，一步一腳印，是真正最認真努力的立委，多年來為新北市爭取多項建設，還有通過財政收支劃分法，卻被民進黨用莫須有理由來罷免。

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他指出，民進黨推動大罷免造成民主最大笑話，國民黨會努力拚到底，從最基層一步一腳印，透過網路和自媒體，把民進黨的惡形惡狀讓民眾知道，國民黨推動罷綠的活動，卻受到最嚴峻司法挑戰，一百多位黨工被約談、十餘位黨工被收押，民進黨用鋪天蓋地的方式，就是不讓國民黨有任何罷免作為。

他指出，民進黨有兩組人，一組人利用司法力量，不讓所有罷綠進場；第二是透過中央選舉委員會主導力量，讓罷綠絕對不會成功，全台灣從南到北，國民黨都遇到困境，各地領銜人被收押，連送件的機會都沒有，以原住民為例，連領銜人都被收押怎麼送件。

朱立倫感謝有些人不畏司法打壓、不畏寒蟬效應，大家還願意一起加油努力，呼籲支持者都站出來反罷免。

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