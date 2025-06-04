辭「地動刪瑤」領銜人 事出有因》驚！見亡母簽名連署書 張克晉心寒退出

罷免民進黨立委吳思瑤領銜人張克晉因為發現連署書有他已故母親的簽名，讓他心寒，故而宣布退出罷團，神隱至今。（資料照）

2025/06/04 05:30

〔記者劉詠韻、甘孟霖、楊國文／台北報導〕罷團「地動刪瑤」領銜人張克晉日前宣布退出領銜人一職，神隱至今，但前天傳出背後真相是張被檢調約談後，發現連署書有他已故母親的簽名，讓他心寒；罷團召集人賴苡任昨證實此事表示，任何一位領銜人看到這樣的證據，心裡難免覺得不舒服，而他也未曾責怪過張克晉忽然退出。

政論節目主持人謝震武前晚在節目裡提及，檢調調查罷免案時，向張克晉出示兩張不同字跡的連署書，張看到已故母親的簽名，心情大受打擊，因此毅然退出罷團。賴苡任昨在廣播節目證實此事。

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賴苡任指，他於四月十四日被約談後，確實看到與張克晉相同的證據，調查官出示兩份罷免提議書，雖為同一人名，但筆跡顯然不同；調查官當時問他是否認識對方，他回應不認識。後來他才得知是張克晉已故的母親，坦言當下感到相當震驚，更遑論對於身為人子的張，相信他的心情一定比他更受打擊，但他由始至終從未責怪張克晉退出。

賴苡任表示，隨著台北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押，市黨部幾乎陷入癱瘓，罷免行動只剩下總部，也就是他和團隊在運作，還有在地議員協助，而中央黨部可能顧忌司法，四月十四日後有一段時間沒有聯絡，直到立委陳玉珍某天前來總部關心，才幫忙與黨中央搭上線。

賴苡任聲請假處分 北高行傳相關人出庭

在張克晉退出領銜人身分後，「地動刪瑤」向中選會申請更換領銜人未果，賴苡任聲請假處分，主張二階連署書應同意由連署人送件，台北高等行政法院昨天開庭，傳喚聲請人賴苡任、相對人中選會、台北市選委會出庭。

中選會指出，選罷法規定由罷免案提議人的領銜人，將連署書一次提出，賴並不適格。賴則回擊，選罷法第八十條第三項限制單一領銜人送出連署書的規定違憲，請求中選會應受理他提出連署函。北高行近日將做出裁定。

「地動刪瑤」二階罷免連署六月七日是截止日，目前連署告急。昨日國民黨台北市議員張斯綱宣布，送交四五一三份連署書給罷瑤團隊，強調絕不放棄。

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