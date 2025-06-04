檢方：邵琇珮證詞 京華城案柯全知道 柯裁示送都委會 2年多火速通過 量身打造個案

台北地院審理京華城容積等弊案，同案被告、北市都發局前總工程司邵琇珮昨出庭作證。（記者陳逸寬攝）

2025/06/04 05:30

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，昨二度傳喚同案被告、北市府都發局前總工程司邵琇珮作證。檢察官認為邵的證詞證明，柯文哲早在二○一八年就知道，一旦提高京華城容積率，價差就是上百億元，而公務員是依柯文哲裁示，將陳情案送都委會研議，且僅花兩年多就火速通過，並給予廿％額外容積獎勵，是明顯不公平、量身打造的個案。

柯早知提高容積率 價差上百億

蒞庭的台北地檢署公訴檢察官廖彥鈞表示，當時即使京華城與市府間的行政訴訟還在進行，柯仍裁示將京華城陳情案送進都委會研議；邵證稱這種訴訟中送研議的情況，僅京華城一例。廖說，京華城案圖利的核心在於「引用都更條例的獎勵名目給予容獎」，但京華城並非都更案，根本不能適用。

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非都更案 不能引用條例給容獎

基層公務員、都委會委員、專家學者皆曾多次提出有適法性問題，卻仍執意過關；送公展、審議速度亦異常地快，其他個案往往耗時討論調整十餘年才拍板定案，但京華城案只花短短兩年多，就取得廿％高額容獎和建照，是明顯量身打造的不公平個案。

柯文哲對於邵琇珮的證詞沒有反駁意見，但覺得邵憔悴不少，作證時也對自己的專業產生懷疑。柯認為邵琇珮的專業、操守俱優，主辦京華城案應該不會有問題，「難道自認沒錯的專業公務員都錯了？到現在還在法庭吵法源依據，到底公務系統出了什麼問題」？柯還「奉勸」公訴檢察官：「不要蹚這渾水，誰起訴的就誰出來對戰，你們要幫他扛嗎？」

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