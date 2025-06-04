涉收不正利益 護航推動法案 前立委陳歐珀 檢廉搜索約談

宜蘭縣民進黨前立委陳歐珀被檢舉在立委任職期間，涉收受不正利益，台北地檢署昨指揮廉政署搜索陳歐珀住處，並約談陳歐珀夫妻等9名被告。（資料照）

2025/06/04 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕宜蘭縣民進黨前立委陳歐珀被檢舉在立委任職期間，涉幫商港業者向台灣港務公司協調租金，或推動「商港法」修法等事項，涉有收受不正利益情形；台北地檢署昨指揮廉政署兵分十四路搜索陳歐珀住處等，並約談陳歐珀、陳妻徐慧諭及涉行賄的聯興國際物流公司時任負責人洪英正等九名被告，全案朝違背職務行、收賄等罪嫌偵辦。

涉幫業者協調租金、修商港法

據了解，陳歐珀被檢舉的時間橫跨二○一六至二○二○年間，其中，陳曾召開會議幫商港事業協會或業者向港務公司反映管理費及租金問題，時任商港事業協會榮譽理事長即本案被告洪英正，更曾主張台灣港務公司應將租金與管理費打折並停止調漲方案。

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另外，聯興公司曾向港務公司基隆港務分公司承租東岸貨櫃儲運場等，但二○一八年間，卻發生德國籍貨櫃輪梅爾斯號撞擊碼頭事件，致頭橋式起重機、部分貨櫃受損。

兩年後即二○二○年間，陳歐珀推動「商港法第七十二條」等修法，希望把民有商港設施或其他陸上、水上財物毀損，以及因而所致營運損失的賠償費用者，列入可以勒令停止作業或禁止船舶入、出港事由，以確保損壞得以足額獲得賠償；由於聯興當時的負責人也是洪英正，檢調亦將釐清此部份是否涉及行、收賄等罪。

陳夫妻、顧問等9被告到案

檢廉昨搜索陳歐珀、洪男等人住所及聯興公司等，並約談陳歐珀夫妻、陳的特別顧問洪文宗、洪英正等九名被告與一名證人共十人到案。陳歐珀二○一二年披民進黨戰袍出征選上宜蘭縣立委，連任三屆，二○二三年因捲入im.B詐騙風波而退選。

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