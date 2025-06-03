北市罷雙吳二階剩4天 恐難達標

國民黨日前舉辦「罷雙吳、來連署」車隊掃街。 （資料照，記者張嘉明攝）

2025/06/03 05:30

7日截止 罷吳思瑤、吳沛憶還差5千、上萬份 藍營坦言連署困難

〔記者何玉華、劉詠韻、董冠怡／台北報導〕被視為國民黨罷免民進黨立委指標的「雙吳」案（吳思瑤、吳沛憶），本週六（七日）連署截止，目前距二階達標門檻還差五千、上萬份，情況不樂觀；吳思瑤選區的國民黨議員張斯綱自嘲已拚到可能吃官司。而吳沛憶選區的國民黨議員鍾小平、郭昭巖坦言連署困難。市議員林杏兒說，在柯建銘高喊大罷免時，黨內有點輕忽，反應太慢，沒有提早炒熱氣勢，後面推動很辛苦。

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臨危受命代理市黨部主委的台北市議會議長戴錫欽說，連署份數還在整理，談結論「言之過早」，強調不要內部找戰犯，要盡力到最後一刻。但有知情人士私下抱怨說，議員們盡心盡力，但黨部好像都事不關己，連市府也以「不適合」介入為由沒幫忙。

鍾小平昨交1049份 改口稱艱苦作戰

國民黨第一階段罷免提議達標共十五名民進黨立委，吳思瑤（北投士林）、吳沛憶（中正萬華）被視為指標；被收押禁見的前台北市黨部主委黃呂錦茹，曾要求所屬選區議員須負責五千份連署額，吳沛憶選區的議員鍾小平曾誇口不會有壓力，昨交出一○四九份，改口「艱苦作戰、不好連」，並指黃呂被收押後，連署幾乎停滯；議員吳志剛則早一天交出約八百多份。

被點名未協助 郭昭巖喊冤：有配合

同一選區的議員郭昭巖日前被藍委翁曉玲暗指未協助收件，昨喊冤有配合黨部作業，份數仍在確認中，也持續收件。她提到黃呂錦茹被羈押、黨工及志工被傳喚詢問引發寒蟬效應，很多民眾不敢連署，她雖親自拜訪也不好勉強；上週也發現有些人不知道第二階段需要簽署。

吳思瑤選區的國民黨議員張斯綱、汪志冰、林杏兒分進合擊拚連署，張斯綱說，在地議員都在街頭拚連署、使盡全力，還自嘲他捲進連署個資爭議、幫到可能吃上官司，若還要被批評未有效出力，根本是汙衊、見縫插針。不過，他也無奈說，就算可以達標，領銜人張克晉若不回心轉意，連署書也送不出去，功虧一簣。

林杏兒：黨內輕忽沒提早炒熱氣勢

林杏兒說，還有很多灑出去的連署書尚待回收，對達標很有信心；萬一失敗，她認為，這是一場組織戰，不可能由單一人扛責，上從黨中央、下至地方幹部和民意代表都有責任；在柯建銘高喊大罷免時，黨內有點輕忽，認為是假議題而反應太慢，沒有提早炒熱氣勢，臨時發起的情況下，後面推動很辛苦。

台北市國民黨團書記長李明賢認兩案要達標「要努力」，但吳思瑤案有象徵意義，目前有民眾黨參與幫助，相關人力也調配來支援、增加十個連署點，最後衝刺也同時造冊；坦言以目前的氛圍確實很難，甚至有人連署後又來撤回，只能說盡全力，沒有怪誰，找戰犯的問題。

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