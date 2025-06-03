藍委活動旁宣傳 台中罷團遭警勸離

2025/06/03 05:30

〔記者蘇孟娟、黃旭磊／台中報導〕台中市國民黨立委廖偉翔六月一日在豐樂公園舉辦親子活動，罷免廖偉翔的「展翅廢翔」罷團在附近宣傳，台中市議員林祈烽昨指出，當天有反罷免人士刻意挑釁罷團，警方未制止反抬社會維護法「提醒」罷團離開，否則移送簡易法庭，質疑警方執法雙標；市警局長李文章強調，警方執法行政中立。

「展翅廢翔」盼警統一標準

「展翅廢翔」強調，當天僅在現場安靜舉牌，卻遭對方刻意操弄對立，罷團長期以來，連署活動都受到警方保護，希望這起以社維法恐嚇事件只是個案，更盼警方有統一標準；廖偉翔辦公室說，罷免團體當天來「踩場」，是民眾看不下去自發在罷免團體旁邊反罷免，警方擔心雙方衝突升高，勸雙方離開，「反罷免方」尊重警方建議，隨即離開。

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議員批雙標 警︰行政中立

林祈烽質疑，罷團志工沒有任何挑釁或大聲吵鬧行徑，他問李文章，罷團行為究竟哪裡違反社維法，警方執法標準為何，甚至未見制止挑釁方，執法疑「雙重標準」。

李文章指出，警方要確保現場平安無事故，對於罷免或反罷免方都會告知其權利，執行勤務會保持行政中立原則；轄區第四警分局長張國益說，當天雙方表達不同意見，員警勸導雙方，提供基本區隔避免衝突。

台中市長盧秀燕則指出，罷免與反罷免都是人民的權利，只要雙方依法進行，政府都會尊重。

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