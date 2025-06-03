國安人士揭3大目的》中國極限施壓第一島鏈 展現控制企圖

中國偷渡客以橡皮船、泳渡等方式來台，以海象來說不太合理，不排除是大船在中線放小船，意在刺探海防、製造台灣海防疏失等。（資料照，海巡提供）

2025/06/03 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕國安單位掌握，中國五月以來在黃海、東海、台海、南海，每天部署五十至七十艘不等的各式軍艦或公務船，搭配數百架次的軍機襲擾，甚至以直升機飛越釣魚台領空、韓國離於島（中國稱蘇岩礁）識別區高度挑釁，研判中國正對第一島鏈進行全區域的極限式施壓，目的除了是隨時藉故升高態勢、展現對全島鏈的控制企圖和能力外，更是要透過常態化軍演，打破既有國際規則、強化法律戰效果。

對台部分，國安單位掌握，中國五月起除了常態性戰備警巡、各類演習外，灰色地帶襲擾仍在進行，如五月十一、十八、廿七日，都曾以各種主輔戰機、反潛機、無人機，配合船艦增加施壓力度；過去一個月的灰色地帶襲擾也沒有停止，不僅海警船不斷進入台灣周邊海域及外離島水域外，還有三無漁船及偷渡客不斷來台。

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國安人士說，中國正值休漁期，五月十九日卻有四十多艘三無漁船入侵澎湖西南海域越界捕撈，懷疑是想夾帶中國海警船進入爭議水域藉故執法，也有組織漁民灰帶襲擾、改變周邊局勢的意味；五月十五、十六、廿及廿三日，都出現中國偷渡客以橡皮船、泳渡等方式來台，以海象來說不太合理，不排除是大船在中線放小船，意在刺探海防、製造台灣海防疏失等。

國安人士指出，中國東部戰區海軍五月十六日也穿越宮古海峽，到西太平洋展開遠海長航，期間有海空聯合演訓；另中共七三集團軍，五二○當天在福建東南沿海進行兩棲登陸演訓，包含障礙突破與登陸戰術，中國遼寧號等航艦船團，五月廿五、廿六日間，也從東海經過宮古海峽，並在東海有第一次戰機起降，有一定程度威嚇性，另福建號也進行第八次海上試驗。

國安人士研判，中國的目的有三個：一是隨時藉故升高態勢，五月可能是假借賴清德總統就職週年談話為由，六月初則可能是要轉移派不出國防部長參與新加坡香格里拉論壇的焦點；第二是展現對全島鏈的控制企圖和能力，包含反介入或拒止等相關戰術；第三是更重要的層面，透過常態化軍演打破既有國際規則，強化法律戰效果，企圖藉由「長期執法」的假象，為未來可能的國際仲裁創造爭議性的主權佔有。

打破既有國際規則 強化法律戰效果

此外，中國日前在黃海（韓國稱西海）上與韓國的「暫定措施水域」（PMZ），擅自建造大型海上建築引發韓方抗議，根據情資，中國軍委會三月已通過「加速黃海內海化」方案，將黃海、東海、台海、南海，都視為「內海」，預計今年底前要設立十二個海上鋼構，部分將配備直升機起降平台、海面觀測儀，以及具備軍事用途的水下雷達、聲波感測陣列等。

國安人士分析，中國企圖將黃海納入首都圈防衛縱深，尤其美軍在日韓都有駐軍，也能藉此壓縮日韓的防衛縱深，對其可能採取的任何行動產生掣肘。

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