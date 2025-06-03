政府擬修法公務員赴中須申請 官員：遏阻中共統戰滲透

立法院國民黨團總召傅崐萁去年四月率團赴中會見中國全國政協主席王滬寧，引發社會高度質疑。（資料照，取自網路）

2025/06/03 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會研擬修正兩岸人民關係條例，強化公務人員赴中港澳的管理機制，未來公務人員前往中國都須經申請核准。熟稔兩岸情勢官員昨受訪表示，許多公務員會利用放假時偷偷去中國，有的私下與中共黨政軍接觸被吸收，修法可遏阻中共對我公務員的統戰滲透。

現行兩岸條例對公務員赴中僅規範兩類對象，一是政務官、涉及國家安全、利益或機密人員等具有特定身分者，須經聯審會審查許可，違法赴中可罰兩百萬到一千萬元；簡任十一職等以上公務員須向內政部申請許可，否則處兩萬至十萬元罰鍰；至於十職等以下基層公務員赴中，兩岸條例並未規範。

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官員指出，十職等以下的中階、基層公務員，前往中國未嚴格納管，目前中共極力要對我國公務人員滲透、吸收，再不設防會有更多國安風險，將會越來越多人被滲透成為共諜。

「有公務員常跑中國！」官員透露，許多公務員會利用假日前往中港澳，假日去就不用請假，但基層公務員赴中，應依照相關機關的人事管理機制，完成報備和請假程序。事實上，有些機關的管理有落實，大部分非常鬆散，未來修法納入管制後，主管機關須瞭解及掌握，有哪些人員去了中國。

官員提及，不是不讓公務人員去中國，而是必須申請核准及完成請假手續，除了請假之外，各機關主管也須了解所屬機關公務人員赴中情況，包含去中國行程、目的，有無會見中共官員。

另外，立法院國民黨團總召傅崐萁去年四月率團赴中會見中國全國政協主席王滬寧，引發社會高度質疑，出現立委赴中應納管的聲音，官員強調，兩岸條例修正草案有將立委納入管理，未來要前往中國，須比照政務官提出申請，交由聯審會審查，經許可後才能去。

村里長部分，官員說明，村里長是地方選舉的民選公職人員，要比照公務人員進行管制較困難，但赴中仍須先向上級機關報備及完成請假手續，這部分未確定如何規管，最後由行政院拍板定案。

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