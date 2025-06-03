李鴻鈞向社會致歉 3監委移紀委會

監察院秘書長李俊俋爆公務車私用，副院長李鴻鈞（見圖）昨召開記者會再度向社會道歉。（記者林哲遠攝）

2025/06/03 05:30

〔記者林哲遠、吳昇儒／台北報導〕監察院秘書長李俊俋近日遭爆乘坐公務車接送愛犬前往寵物美容沙龍，被質疑公器私用，李前天發聲明請辭並向國人致歉。監察院副院長李鴻鈞昨召開記者會再度向社會大眾道歉，同時宣布將也涉及私用公務車的監委蘇麗瓊、林郁容、王榮璋等人移送紀律委員會。

李俊俋上週被國民黨籍民代告發，涉犯侵占、背信、貪污等罪，台北地檢署收案後，已於上週四分案，將李俊俋列為「他字案」被告，由檢肅黑金專股檢察官進一步調查偵辦。外傳林郁容被人告發，北檢證實，林郁容已與李俊俋一併列他字案被告，但蘇麗瓊、王榮璋二人尚未收到民眾告發。

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李俊俋、林郁容 同列被告

李鴻鈞昨在記者會指出，李俊俋在第一時間就已提出辭呈，但他認為，個人請辭先暫緩，應首要調整制度面問題，並裁示一律禁止以個人身分私用公務車，全面檢討；一日傍晚，李俊俋再次與他聯繫，堅持辭職，他也准辭。

至於蘇麗瓊、林郁容、王榮璋遭揭發涉用公務車處理私事，李鴻鈞說，每位監察委員都是獨立行使職權，身為院長和副院長，對於委員的個人行為無法進行裁罰；不過，他已將上述三位監委移送紀律委員會。

就公務車調查部分，李鴻鈞說明，依照「監察法」規定，只要司法啟動調查，監察院就不能調查，待司法確認結果後，監院才能進行調查，目前北檢檢察官也已來過監察院。李鴻鈞補充，在行政調查部分，將針對派車單是否有缺失做總檢討，雖然監委用車定位為首長用車，但監委長期站在人民角度監督公務員，應更加嚴謹，確保不再讓外界有疑慮。

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