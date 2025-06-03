「當詐團門神騙新住民」 綠籲下架鄭正鈐

挺國民黨立委鄭正鈐（右）的新住民何氏卿（左）涉暴力討債被收押。（林志潔提供）

2025/06/03 05:30

〔記者謝君臨、林欣漢／台北報導〕新竹市紅娥養生館負責人何氏卿號召「四二六」上凱道挺國民黨立委鄭正鈐，疑與其麻姓男友人透過盤根錯節的政商關係，利用養生館掩護重利和暴力討債，目前已被羈押禁見。「新竹雙罷」再接獲新住民陳情，指何女利用假權狀向他借錢，並出示和鄭的合照取信他，不料權狀竟是假的，鄭正鈐也光速切割；「新竹雙罷」呼籲新竹市民一定要下架在立法院毀憲亂政、在新竹當詐騙集團門神的鄭正鈐。

對此，鄭正鈐辦公室昨發布聲明表示，鄭正鈐絕非任何不法集團的庇護者，更未曾縱容或包庇任何暴力討債、放高利貸等違法行為。民進黨團記者會中所提出的說法，內容不實，顯為典型選舉操作下的政治抹黑。

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鄭辦批綠政治抹黑

立院民進黨團書記長陳培瑜昨與「新竹雙罷」發言人、國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔，以及「新竹雙罷」領銜人戴振博共同舉行記者會。

林志潔表示，新竹市發生暴力討債、組織犯罪和地下錢莊的狀況，共犯包括何氏卿及其男友人等目前被收押禁見，而和此案大有關係的鄭正鈐，從事發至今完全未做任何解釋。近日她接獲越南籍新住民陳情，指何女以詐騙方式向新住民朋友借錢。

林志潔說，何氏卿以「要經營養生館和越南超市」為由借錢，並出示假的權狀誆騙有還款能力，同時拿出與鄭正鈐的合照，讓被害人相信何與鄭交情匪淺，不料事後發現何是以低息付給被害人，轉手用高利貸方式借給有急難的新住民朋友，去壓迫、剝削新住民。

林志潔指出，在何氏卿被收押後，被害人去找鄭正鈐尋求協助，不料鄭卻稱這件事和他毫無關聯，閉門不見、光速切割，國民黨也是一樣態度，讓被害人非常難過。林說，被害人來台廿幾年，拚死拚活存了積蓄卻被詐騙，「我們嚴厲譴責這樣的區域立委！」

戴振博表示，鄭正鈐漠視民眾陳情，甚至站在加害者身旁，讓新竹市淪為詐騙之都。鄭選擇幫助他的樁腳、而非陳情的市民，才會讓何氏卿及其友人於新竹市囂張橫行，公然在馬路邊毆打民眾，甚至在網路上公布民眾個資，目無法紀。戴振博呼籲新竹市民一定要站出來，在三階投票時投下「同意罷免」，讓在立院毀憲亂政、在新竹市當詐騙集團門神的鄭正鈐下架。

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